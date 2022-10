À l’Î.-P.-É., une immigration en forte hausse et des contraintes supplémentaires

Les chiffres du recensement en lien avec l'immigration, publiés par Statistique Canada mercredi, montre que près d'un Canadien sur quatre (23 %) est, ou a été, un immigrant reçu ou un résident permanent. Il s'agit du plus fort taux dans l'histoire du pays.

Et l'Atlantique tire son épingle du jeu, la proportion d'immigrants qui choisissent la région a triplé en 15 ans.

Quatre fois plus d'immigrants choisissent l'Île

Entre 2016 et 2021, 3,5 % des nouveaux arrivants au Canada ont choisi l'Atlantique. La majorité est allée en Nouvelle-Écosse (1,6 %) et au Nouveau-Brunswick (1,2 %).

L'Île, quant à elle, n'a attiré que 0,4 % des 1,3 million de nouveaux arrivants au pays.

Mais cette part a quadruplé en 15 ans. De 2016 à 2021, l'île a accueilli 4860 personnes, soit 41 % de sa population immigrante totale. Aucune autre province n'a autant profité de l'immigration au cours des cinq dernières années.

Conséquence de ces chiffres, les Insulaires sont plus nombreux à être de première génération qu'ailleurs en Atlantique. À l'île, 12,1 % sont nés à l'étranger, contre 8,6 % des résidents de l'Atlantique; 6,5 % des Insulaires sont de deuxième génération, nés dans la province, mais d'un parent immigrant au mois; et un peu plus de 8 sur 10 (81,4 %) sont de troisième génération ou plus, le plus faible pourcentage de la région.

Une immigration récente et des défis

Ces chiffres laissent perplexe la directrice de la Coopérative d'intégration francophone, Angie Cormier.

On a besoin des immigrants pour la croissance de la population et nous aider avec le marché du travail, on le sait , concède-t-elle.

Angie Cormier, directrice de la Coopérative d'intégration francophone de l'Île-du-Prince-Édouard. Photo : Radio-Canada / Laurent Rigaux

Elle se montre cependant inquiète sur la capacité de l'Île à accueillir comme il se doit un tel volume de nouveaux arrivants.

Je ne crois pas qu'il y ait une province qui soit en mesure d'accommoder les besoins en logement abordable. On le voit vraiment à l'Île, c'est décourageant.

L'immigration insulaire est récente. Selon Angie Cormier, la situation s'est encore accélérée pendant la pandémie de COVID-19.

La Coopérative d'intégration francophone (CIF), qui aide des résidents permanents et non permanents, a vu un bond de 44 % du nombre de clients servis entre 2019-2020 et la première année de la pandémie (2020-2021).

Je ne crois pas que quelqu'un s'attendait à ce que la pandémie fasse qu'on ait une augmentation de population importante , note-t-elle.

Pour la responsable, on a un problème .

Plus de pression sur des services défaillants

D'une part, les dossiers sont plus complexes. Les interventions effectuées par la CIF ont plus que quintuplé entre 2019 et 2021, passant de 1 à 6 interventions par client permanent par exemple.

Angie Cormier cite entre autres les délais pour obtenir les permis de travail ou la résidence permanente qui se sont allongés, afin d'expliquer la surcharge de travail.

D'autre part, les nouveaux arrivants ajoutent une pression supplémentaire à des services publics qui font grise mine. Le problème, c'est le manque de logement abordable, le manque de transport et le manque de services médicaux pour tous les Insulaires , insiste Angie Cormier.

« Et ensuite, on ajoute la dimension du français. C'est [insurmontable]. » — Une citation de Angie Cormier, directrice de la Coopérative d'intégration francophone

À l'échelle du pays, 6,5 % des nouveaux arrivants de 2016 à 2021 ont déclaré avoir le français comme langue maternelle, selon Statistique Canada, un chiffre stable par rapport au recensement précédent.

Ces immigrants récents venaient en grande partie de la France (30,3 %), du Cameroun (11,5 %), de la Côte d'Ivoire (8,4 %), de l'Algérie (5,8 %) et de la République démocratique du Congo (5,7 %).

Le français à la traîne

À l'Île, l'immigration francophone reste faible. Seules 45 personnes originaires de la France ont choisi l' Î.-P.-É. de 2016 à 2021 (0,9 %). Et sur la même période, personne n'est venu d'Algérie, de la République démocratique du Congo, de Côte d'Ivoire, selon les données du recensement.

De faibles chiffres, qui se retrouvent dans les statistiques linguistiques, parues le mois dernier. On y apprenait que la part d'Insulaires déclarant le français comme langue maternelle est passée de 3,4 % en 2016 à 3 % en 2021.

80 % de notre clientèle sont des non-permanents , nuance Angie Cormier. On sait qu'on a des immigrants qui arrivent de l'Algérie, du Maroc par exemple, mais ils ne sont pas comptés dans ces statistiques-là parce qu'ils sont non-permanents , détaille-t-elle.

Et ils n'ont pas accès aux services auxquels on a tous accès en tant que citoyens canadiens ou résidents permanents , s'empresse-t-elle d'ajouter.

Angie Cormier rappelle la demande de la Fédération des communautés francophones et acadiennes de revaloriser les cibles d'immigration francophone hors Québec. lls ont raison, mais on ne peut même pas accommoder ce qu'on a tout de suite à l'Île , déplore-t-elle, allant jusqu'à demander une pause pour examiner de plus près ce qu'on est en train de faire , ainsi que de l'aide.

La Chine reste le pays d'où sont originaires la majorité des immigrants insulaires, que l'on considère la population immigrante dans son ensemble (14,2 %) ou celle arrivée dans les cinq dernières années (24,1 %). Mais la suite du classement change un peu selon la lentille utilisée.

Si dans l'ensemble, beaucoup d'Insulaires sont venus du Royaume-Uni (11,8 %) ou des États-Unis (9,9 %), ceux arrivés dans les dernières années sont originaires de l'Inde (13,7 %) ou des Philippines (13 %).