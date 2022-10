Chelsea veut sensibiliser à la conduite imprudente aux abords des écoles primaires

Cette campagne de sensibilisation, organisée par la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), en partenariat avec la municipalité de Chelsea, le service de police de la MRC des Collines-de-l'Outaouais, l'école primaire du Grand-Boisé et l'école primaire Chelsea Elementary School, se décline en deux volets.

Dans un premier temps, des affiches seront déployées aux abords des écoles primaires afin de sensibiliser les automobilistes de la région qui empruntent régulièrement ces routes.

Puis, en 2023, les élèves des écoles primaires participeront à des activités de sensibilisation, dont une distribution de dépliants aux automobilistes avec les policiers de la MRC des Collines-de-l'Outaouais.

Durant la dernière année, il a été constaté que plusieurs automobilistes adoptent des comportements imprudents sur les routes de Chelsea, particulièrement dans les zones scolaires. Ces dernières années, plusieurs constats d'infraction ont été délivrés par la police de la MRC des Collines, mais le problème persiste , indique la SAAQ par voie de communiqué.

Cette campagne de sensibilisation est organisée par la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), en partenariat avec la municipalité de Chelsea, le service de police de la MRC des Collines-de-l'Outaouais, l'école primaire du Grand-Boisé et l'école primaire Chelsea Elementary School. Photo : Autre banques d'images / Reno Patry

Ces comportements imprudents et inadéquats - comme de ne pas céder le passage ou de suivre de trop près ou de ne pas respecter un feu rouge - ainsi que la vitesse peuvent mener à des accidents et constituent des infractions au Code de la sécurité routière, rappelle la SAAQ .

Chacun a son rôle à jouer pour éviter les accidents et protéger tous ceux qui circulent près des écoles. On peut partir plus tôt, réduire sa vitesse, faire preuve de patience, faire ses arrêts, ne pas suivre de trop près et éviter les dépassements illégaux , souligne Cynthia Lachance, conseillère en relation avec le milieu à la SAAQ .