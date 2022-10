Covoiturage dans le pont-tunnel : Québec se déresponsabilise, dit une experte

De passage à l'émission Tout un matin, sur les ondes d'ICI Première, Catherine Morency, de la Chaire de recherche du Canada sur la mobilité des personnes et professeure titulaire à Polytechnique Montréal, n'a pas mâché ses mots à propos des mesures de mitigation mises en place par le ministère des Transports pour éviter une congestion monstre dans le pont-tunnel, dont la moitié des voies seront retranchées dès lundi prochain.

Selon elle, le covoiturage est quelque chose qui implique l'alignement de plusieurs astres, notamment en ce qui concerne les points de départ et d'arrivée, ainsi que les heures auxquelles les passagers devront effectuer leurs déplacements.

Il n'est alors pas étonnant, estime Mme Morency, que cette pratique compte peu d'adeptes sur nos routes.

À travers les statistiques historiques sur l'occupation des véhicules, on constate que les taux d'occupation n'ont que diminué à travers le temps, et sont les plus faibles lors de l'heure de pointe du matin , a-t-elle déclaré.

Au total, on recense à peine 1,12 passager par véhicule, en moyenne. Le tout alors que les véhicules sont de plus en plus gros. On encombre nos routes de voitures vides , a lâché Mme Morency.

Cette dernière juge par ailleurs que le gouvernement semble se déresponsabiliser en demandant aux automobilistes de s'organiser entre eux pour effectuer du covoiturage, alors que Québec ne s'astreint pas à la nécessité de mettre en place des options qui sont viables et efficaces par rapport à l'auto solo .

Je pense que c'est un peu inquiétant de voir l'improvisation en cours , a poursuivi Mme Morency, qui estime tout de même qu' il faut analyser toutes les options , y compris l'idée d'interdire le voiturage en solo dans le pont-tunnel lors des heures de pointe.

Mercredi, le président de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Michel Leblanc, a mis de l'avant cette suggestion pour alléger la congestion pendant les travaux, sans toutefois préciser comment une telle mesure serait appliquée.

Le même jour, le premier ministre François Legault et la mairesse de Montréal Valérie Plante ont tous deux indiqué qu'ils étudieraient cette idée, sans donner plus de détails.

Penser à long terme

Pour Catherine Morency, il est absurde de n'offrir qu'une seule solution, qui plus est de façon temporaire.

On continue de rendre les gens otages d'un trajet ou d'un mode de transport. On n'a pas la vision de créer plusieurs options pour les mêmes déplacements , a-t-elle déclaré.

On n'a pas compris qu'il fallait investir systématiquement dans l'opération et la planification de nos services de transport en commun , a encore indiqué la professeure de Polytechnique Montréal.

« Là, on s'inquiète d'un corridor, mais le problème est beaucoup plus vaste que ça. » — Une citation de Catherine Morency, professeure titulaire à Polytechnique Montréal

La spécialiste propose ainsi d'offrir des incitatifs pour que les automobilistes n'arrivent pas seuls sur le réseau routier montréalais. Réseau qui, rappelle-t-elle, est déjà surchargé. Mathématiquement, on voit que ça ne rentre pas, il y a trop de véhicules à Montréal.

Toujours au dire de Mme Morency, les mesures mises en place pour réduire les impacts de la fermeture partielle du pont-tunnel doivent être maintenues à la fin des travaux; selon elle, il est impossible de revenir à la situation qui existait avant le grand chambardement actuel.