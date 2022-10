Un ex-ministre condamné pour meurtre assiste à un discours du Trône axé sur la criminalité

Mercredi, Colin Thatcher, 84 ans, a déclaré qu'il était heureux d'accepter l'invitation de son ami Lyle Stewart, un député du Parti saskatchewanais.

L'ancien ministre a passé 22 ans en prison pour le meurtre au premier degré de son ex-femme. Il a été libéré en 2006.

Lors du discours du Trône, le lieutenant-gouverneur de la Saskatchewan, Russ Mirasty, a déclaré que le gouvernement s'apprêtait à présenter, dans les prochains jours, un projet de loi semblable à celui sur la souveraineté déposé en Alberta.

La Saskatchewan First Act définirait la Saskatchewan comme ayant une compétence exclusive sur ses ressources naturelles et son avenir économique. Mais c'est l'accent mis sur la répression du crime, en présence de M. Thatcher, qui a suscité le plus de réactions.

« Cette session, mon gouvernement prendra des mesures importantes pour réprimer l'utilisation illégale et violente d'armes à feu dans la perpétration de crimes afin de permettre aux familles de se sentir en sécurité dans leurs communautés. » — Une citation de Extrait du discours du Trône lu par le lieutenant-gouverneur de la Saskatchewan, Russ Mirasty

22 ans en prison

JoAnn Wilson, la femme de Colin Thatcher, a été retrouvée morte dans le garage de sa maison de Regina en 1983. Elle avait été battue et tuée par balles.

Le meurtre faisait suite à une rupture tendue au sein du couple et à une dispute pour la garde de leurs trois enfants.

M. Thatcher, ministre de l'Énergie sous l'ancien premier ministre conservateur Grant Devine, a été reconnu coupable de meurtre au premier degré et condamné à la prison à vie. Il a passé 22 ans derrière les barreaux avant d'obtenir une libération conditionnelle totale en 2006.

Il a toujours clamé son innocence.

Mercredi, en réponse à un journaliste qui lui demandait s'il pensait que la province avait besoin de mesures plus sévères contre la criminalité, M. Thatcher a ri et a dit : Assez! avant de s'éloigner pour aller rejoindre Lyle Stewart.

Une erreur de jugement , se défend Lyle Stewart

Dans une déclaration publiée jeudi matin, Lyle Stewart reconnaît que sa décision d’inviter son constituant et ami Colin Thatcher au discours du Trône a été une erreur.

Rétrospectivement, écrit-il, je vois que c’était une erreur de jugement et sa présence a détourné l'attention d’un discours du Trône positif et tourné vers l’avenir, qui comprend de nombreuses initiatives pour la sécurité des familles de la Saskatchewan dans leurs communautés.

La veille, M. Stewart avait déclaré à La Presse canadienne que c'était la première fois qu'il invitait Colin Thatcher à assister au discours du Trône. Colin a longtemps été député. C'est un de mes électeurs et un ami. C'est pourquoi je l'ai invité et je suis heureux de l'avoir fait , a-t-il alors mentionné. Si quelqu'un a le droit d'être ici, c'est Colin Thatcher.

M. Thatcher est une personne formidable qui a eu une vie difficile à cause de son séjour en prison, ajoutait Lyle Stewart, mercredi, pour justifier son invitation.

La cheffe de l'opposition, Carla Beck, s’est dite très étonnée par cette invitation. Elle a rappelé que le taux de violence domestique de la province est l'un des plus élevés au pays.

C'est un gouvernement qui nous montre de plus en plus qu'il est déconnecté , a déclaré la cheffe du Nouveau Parti démocratique.

Avec les informations de La Presse canadienne