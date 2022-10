Près de 3000 kg de légumes cultivés à Cocagne pour le bien de la communauté

Uniquement samedi, les bénévoles du jardin communautaire ont cueilli plus de 900 kg (2000 livres) de carottes qui ont été distribuées à différents endroits dans la communauté, notamment à des banques alimentaires.

Le jardin repose sur l’engagement des bénévoles et sur le partage, explique l’un des responsables, Yvan Picard.

C’est là qu’on a établi un partenariat cette année avec le Vestiaire de Shediac puis, juste avant-hier, on a même commencé aussi un peu avec le Vestiaire de Richibucto [...] pour justement contribuer à leur mission d’aider les personnes dans le besoin , affirme Yvan Picard durant une entrevue accordée à l’émission La matinale, d’ICI Acadie.

2000 livres de carottes distribuées à des organismes communautaires. Contenu audio de 8 minutes. Durée de 8 minutes

L’objectif est d’aider des familles dans le besoin en leur donnant des légumes. Le jardin a produit plus de 2700 kg (6000 livres) de légumes depuis le début de l'année.

Les 6000 livres de légumes sont composées de plus de 2000 livres de carottes qu’on a récoltées samedi. On a aussi récolté plus de 1000 livres de tomates et plus de 1000 livres de pommes de terre. Les autres légumes sont très variés: 400 livres de choux, des courges, des betteraves. On avait des fèves, ou des cosses comme on les appelle ici , précise Wiebke Tinney, directrice générale du Groupe de développement durable du pays de Cocagne et membre du comité d’appui au jardin communautaire.

La récole de carottes au Jardin communautaire de Cocagne a été particulièrement abondante. Photo : Facebook/Jardin communautaire de Cocagne Community Garden

La surface cultivée d’environ un acre a été mise gracieusement à la disposition de la communauté par une famille locale. Une trentaine de bénévoles labourent la terre, sèment les légumes et les récoltent.

J’ai une ferme à Grande-Digue. Wiebke m’a demandé de les aider et j’ai dit que c’était une opportunité d’aider les gens dans la région et donner de beaux légumes , explique Carine Lapointe, animatrice au jardin communautaire.

« On veut être une communauté forte », affirme Wiebke Tinney, directrice générale du Groupe de développement durable du pays de Cocagne et membre du comité d’appui au jardin communautaire. Photo : Radio-Canada

Des produits sont entreposés dans un caveau avant d'être distribués aux banques alimentaires.

C’est vraiment important pour nous autres pour aider les clients qui viennent dans notre banque alimentaire parce que les légumes en magasin sont vraiment chers. Quand on reçoit des produits du jardin de Cocagne, de la communauté, il reste de l’argent qu’on a eu pour acheter autre chose , souligne Heather Richards, directrice générale du Vestiaire Saint-Joseph, banque alimentaire de la région de Shediac.

On veut être une communauté forte

L'idée des fondateurs, comme Marc Picard et son père Yvan Picard, est d’unir les efforts pour qu’aucun enfant ne souffre de la faim dans la communauté. Environ 500 personnes reçoivent ces légumes, selon le Groupe de développement durable du pays de Cocagne.

Heather Richards, directrice générale du Vestiaire Saint-Joseph, ne sait pas exactement combien de légumes la banque alimentaire a reçus de Cocagne, mais elle estime qu'il y a eu pour près de 3000 livres. Photo : Radio-Canada

C’est un moyen de promouvoir la solidarité collective et de contribuer à l’autosuffisance alimentaire, ajoute Wiebke Tinney.

On veut être une communauté forte. Un besoin de base est l’alimentation, donc on sait que quand on mange bien on se sent bien. Et on veut aussi que les gens se mettent ensemble pour régler les problèmes qu'on a dans la société , affirme Mme Tinney.

Les légumes récoltés dans ce jardin communautaire se retrouvent dans les assiettes de personnes à faible revenu dans les régions de Cocagne, Richibouctou et Shediac. En plus d'étendre sa zone de distribution, le Groupe de développement durable du pays de Cocagne espère diversifier son offre avec de l'élevage et de la pisciculture.

Avec les renseignements du journaliste Babatundé Lawani et de l’émission La matinale