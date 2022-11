Qui suis-je?

Je suis né et j’ai grandi à Laval-des-Rapides. Après avoir obtenu un baccalauréat en mathématiques et physique, j’ai bifurqué durant la mi-vingtaine vers la littérature, que j’enseigne maintenant au Collège Ahuntsic. J’ai publié un premier recueil de poésie, La vie en apnée, aux Éditions de l’Hexagone en 2017, ainsi que quelques nouvelles littéraires pour Revue H et la revue XYZ. Je suis depuis peu le parolier de Pister l’orage, une formation musicale dont les premiers grondements pourront prochainement être appréciés.

Les principaux thèmes que j’aborde dans ce texte

Je m’intéresse à l’isolement et à ce qui le fragilise, aux passages secrets entre des corps et espaces-temps qu’on a peut-être tort de croire séparables.

Ma source d’inspiration pour ce texte

Je venais d’achever la réécriture d’un deuxième recueil de poèmes denses et brefs et j’avais besoin d’explorer une langue plus dépouillée, une voix plus narrative. L’ambiance apocalyptique accompagnant les récentes périodes de confinement m’aura sûrement inspiré ce fantasme de notre société, ce rêve éveillé où tout ouvre sur tout, malgré la dévastation de ce qui devait nous lier, nous protéger.

Les premières lignes

« on n’ose pas sortir on guette l’extérieur

par la fenêtre mais le paysage s’éloigne

il sombre dans le dégât d’eau

à l’horizon (tu dis que le monde nous fuit) » — Une citation de Extrait de Scènes de la vie poreuse, de Philippe Labarre

