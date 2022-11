Qui suis-je?

J’ai grandi en Mauricie. Psychologue et professeur au Département de psychologie de l’Université du Québec à Montréal, je cultive trois grandes passions interdépendantes : la clinique, l’enseignement et la recherche. Mes travaux actuels portent plus particulièrement sur la psychopathologie sévère, les états de conscience ainsi que le transhumanisme. Ma démarche d’écriture poétique est centrée sur le rapport complexe et parfois violent à l’existence. Cet axe principal me permet d’explorer plusieurs thèmes, dont l’angoisse de la mort, la matérialité, l’immatérialité et les soubassements de la culture. Au fil des ans, j’ai publié quatre recueils de poésie aux Éditions du Noroît : Morts du ciel (2007), Les mouches, la viande (2010), Faux sang (2016) et Carné (coécrit avec David Berthiaume-Lachance, 2018).

Les principaux thèmes que j’aborde dans ce texte

Lactation est une version de l’histoire humaine, sans fil chronologique ni trame narrative; une collection de scènes, de tableaux mobiles .

Ma source d’inspiration pour ce texte

Cette suite de poèmes prend sa source dans divers récits mythologiques de la création du monde.

Les premières lignes

« I



Les mains d’argile prennent la forme des forces adverses.

Le premier homme plie bagage et roule. Sous la fatigue

de tout tenir ensemble. Le miroir se brise. » — Une citation de Extrait de Lactation, d’Alexandre L’Archevêque

Véritable tremplin pour les écrivaines et les écrivains canadiens, les Prix de la création Radio-Canada sont ouverts à toute personne qui écrit, de façon amateur ou professionnelle. Ils récompensent chaque année les meilleurs poèmes, nouvelles et récits inédits soumis au concours.