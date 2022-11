Qui suis-je?

Je suis née à Saint-Eustache. J'ai publié des poèmes et des nouvelles dans des revues et des ouvrages collectifs. En janvier 2022 est paru Ennuagée (Triptyque), mon premier livre. Cette année, j’ai aussi été choisie dans la liste préliminaire des Prix de la nouvelle et du récit.

Les principaux thèmes que j’aborde dans ce texte

Avec cette suite poétique, j’aborde plusieurs thèmes éprouvants comme la honte corporelle qui est trop souvent associée à la puberté, ainsi que les contraintes esthétiques qui ne cessent d’être imposées aux femmes, par les hommes.

Ma source d’inspiration pour ce texte

Cette suite s’inspire d’une épreuve particulière; celle de grandir à travers les yeux et les mots d’un autre – ici ceux d’un père.

Les premières lignes

« Tu me surnommes Sac d’os, m’inventes

informe et légère, petit pantin jamais

assemblé. Tu me gardes près de toi, défaite, à

la merci de tes insultes; tu retardes la

croissance d’un corps qui t’inquiète. » — Une citation de Extrait de Sac d'os, d’Alizée Goulet

Véritable tremplin pour les écrivaines et les écrivains canadiens, les Prix de la création Radio-Canada sont ouverts à toute personne qui écrit, de façon amateur ou professionnelle. Ils récompensent chaque année les meilleurs poèmes, nouvelles et récits inédits soumis au concours.