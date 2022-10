Un glissement de terrain mortel aurait pu être évité en C.-B., disent des experts

Selon eux, une mince lisière de forêt masquait ce qui se trouvait aux abords de la route 99, à savoir une pente abrupte rendue instable par des activités d'exploitation forestière datant de plusieurs décennies. Une meilleure application des réglementations liées à la gestion des terres aurait pu éviter la tragédie, disent-ils.

Des ingénieurs attribuent la cause du glissement de terrain au fait que des règles de gestion des terres n’ont pas été respectées et que l'exploitation forestière a engendré des terres instables. Photo : Ministère du transport de la Colombie-Britannique

L’ingénieur Calvin Van Buskirk est d’avis que ce secteur représentait déjà un danger avant la rivière atmosphérique et les inondations qui ont frappé le sud de la Colombie-Britannique en novembre 2021.

L’ingénieur croit que le glissement aurait pu être évité si on avait enlevé des ponceaux, qui permettent à l’eau de s’écouler, et rétabli le drainage naturel du secteur.

« Ce n’était pas un désastre naturel. Les déviations de drainage détruisent des maisons et tuent des gens. » — Une citation de Calvin Van Buskirk, ingénieur

Un homme perd la vie en aidant les autres

Une des cinq victimes du glissement de terrain qui s'est produit à 40 kilomètres au sud-ouest de Lillooet est Brett Diederichs, âgé de 36 ans.

Sa mère, Brenda Diederichs, empruntait également sur cette route le matin du 15 novembre 2021, mais dans un autre véhicule, lorsqu’un glissement de terrain a piégé des dizaines de personnes dans leurs voitures.

Brett Diederichs est mort dans le glissement de terrain survenu près de Lillooet, en Colombie-Britannique, le 15 novembre 2021. Photo : Offerte par la famille Diederichs

Son fils est sorti de son véhicule après le premier glissement de terrain pour aider d’autres automobilistes. Il a exhorté sa mère de retourner dans sa voiture pour y demeurer en sécurité.

Tous les deux ont échangé un regard juste avant qu’un deuxième glissement de terrain soudain se produise et qu'une vague de débris de 6 mètres de haut n'emporte Brett Diederichs.

Brett Diederichs se déplaçait en compagnie de sa mère (au centre) et de sa compagne (à droite) lorsqu'un glissement de terrain l'a emporté. Photo : Offerte par la famille Diederichs

Brenda Diederichs raconte que des rochers et de la boue ont dévalé la pente jusque sur la route où étaient piégées les voitures et que des arbres ont été déracinés comme si c’était des brindilles.

C’est arrivé tellement vite, c’était impossible de se préparer et d’éviter cette situation , affirme-t-elle.

Celle qui a survécu au glissement de terrain, mais qui y a perdu son fils, est furieuse d’apprendre que des experts croient que le désastre a probablement été causé par des problèmes de gestion des terres et des chemins forestiers et qu’il aurait pu être évité.

« Plus j’y pensais, plus j'étais fâchée! Pourquoi avions-nous eu le droit d’emprunter la route ce jour-là? Il aurait dû y avoir des avertissements. Le fait que tous ces gens ont été mis en danger, cela m’a rendue furieuse! » — Une citation de Brenda Diederichs

À la lumière de ces réflexions, un avocat de Vancouver, Robert Gibbens, tente de lancer un recours collectif au nom des victimes du glissement.

1,5 million de kilomètres de routes d’accès aux ressources naturelles

Ce drame est étudié par des experts de partout au pays, car en tout, il y a 1,5 million de kilomètres de routes forestières et de routes d’accès aux ressources naturelles au Canada.

Le Conseil des pratiques forestières de la Colombie-Britannique a sonné l’alarme à maintes reprises au sujet des renseignements incomplets ou inexacts concernant les routes d’accès aux ressources de la province.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

En novembre 2020, le vérificateur général de la Colombie-Britannique a également blâmé la province pour ne pas avoir géré les risques que posent les modifications apportées en raison des routes forestières et le danger que cela représente pour les automobilistes.

Lorsque des pluies torrentielles se sont abattues sur le sud de la Colombie-Britannique en 2021, 275 personnes ont aussi été piégées sur la route 7 entre Agassiz et Hope.

Les permis d’exploitation et des routes en Colombie-Britannique sont gérés par la province. Lorsqu’une route n’est plus nécessaire, l’exploitant est tenu d’enlever toute structure restante et de remettre l’endroit dans son état naturel, mais des ingénieurs affirment que ce n'est souvent pas le cas.

Les autorités britanno-colombiennes ont décliné nos demandes d’entrevues, mais ont précisé qu’un nouveau système de données a été mis sur pied au mois de mars, afin d'avoir un meilleur inventaire des routes d’accès aux ressources et des chemins forestiers déclassés.

Avec les informations d'Yvette Brend, Lyndsay Duncombe et Katie Swyers