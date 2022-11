Qui suis-je?

Je suis née à Montréal. Adolescente, j’habitais les Foufounes Électriques et autres univers parallèles. Plus tard, j’ai cueilli une cerise en Colombie-Britannique. Ça n’a pas suffi, alors j’ai traversé sept ans de Yukon pour toujours. Je me suis découvert une passion pour les chars irréparables et les chiens, ensuite j’ai eu peur, et j’ai fui à l’île d’Entrée, puis dans un punk house, et finalement chez le podiatre. Je souhaite régler mes problèmes plantaires, devenir un jour un arbre.

Les principaux thèmes que j’aborde dans ce texte

Cette suite de poèmes puise sa substance à même le mois de mars 2020; mes dernières semaines de vie au Yukon, ma quarantaine obligatoire avec un coloc instable, notre cabane devenue le monde entier et cette obscurité sans précédent renversée sur nos corps.

Ma source d’inspiration pour ce texte

J’ai écrit Falaises en résonance avec le dernier chapitre de mon manuscrit de roman La version qui n’intéresse personne. Par la poésie, j’ai voulu dépouiller mon narratif, ne garder que les refuges.

Les premières lignes

« Je nage mais j’aurais préféré ne jamais apprendre.

— Sublime



I



Je pose des rideaux opaques aux fenêtres, un berceau

sur le sol pour le diamant rouge.

Quelque chose d’un renard sur le bois

des crânes d’animaux, une nymphe

par branche. Une tasse

comme cendrier. » — Une citation de Extrait de Falaises, d’Emmanuelle Pierrot Gauthier

Véritable tremplin pour les écrivaines et les écrivains canadiens, les Prix de la création Radio-Canada sont ouverts à toute personne qui écrit, de façon amateur ou professionnelle. Ils récompensent chaque année les meilleurs poèmes, nouvelles et récits inédits soumis au concours.