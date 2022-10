Mahone Bay demande une augmentation de 34% de ses tarifs d’électricité

La ville de Mahone Bay demande à ses habitants de payer 34 % de plus pour l'électricité à compter du 1er janvier 2023.

Si la demande est approuvée par la Commission des services publics et d'examen de la Nouvelle-Écosse, ce sera la première augmentation des tarifs d’électricité de la ville en 15 ans.

Une autre option est de reporter l'augmentation et de l'étaler sur cinq ou six ans , explique le maire de Mahone Bay, David Devenne. Mais à un moment donné, il faut payer.

Mahone Bay est l'une des six villes de la province qui a choisi de maintenir son propre service public plutôt que de laisser Nova Scotia Power être le principal fournisseur.

Le maire dit que depuis 2001, la ville a pu acheter de l'électricité moins cher pour la revendre a ses résidents.

Au cours des quatre dernières années, Mahone Bay a acheté 60 % de son électricité à N.B. Power au Nouveaux-Brunswick.

L’autre 40 % provenaient du parc éolien à Ellershouse, que la ville détient en copropriété avec Berwick et Antigonish.

Le parc éolien construit par Mahone Bay et d’autres municipalités de la région fournit assez d’énergie pour alimenter 6500 foyers. Photo : CBC/Kayla Hounsell

En janvier, le plan doit changer, car le contrat pour les surplus de N.B. Power arrive à échéance.

Le maire dit que les recherches pour l’électricité la moins chère disponible pour la communauté ont mené à Nova Scotia Power. C’est le tarif le moins cher, mais c’est beaucoup plus que ce que les habitants de Mahone Bay ont l'habitude de payer.

Nous n'avons donc pas d'autre choix que de l'acheter à Nova Scotia Power, car en ce moment, à compter du 1er janvier, c’est là que ce sera le moins cher , dit le maire.

Au total, le nouvel accord avec Nova Scotia Power entraînera une augmentation de 28 % des factures d'électricité.

Car la compagnie facturera aussi 6 % de plus pour transporter l'énergie éolienne du parc éolien d'Ellershouse, par l'intermédiaire de son réseau, jusqu'à Mahone Bay.

Les 6% restants vont couvrir ce que la ville appelle ses propres augmentations de coûts internes .

Et le maire David Devenne attend impatiemment une réponse de la Commission parce que les frais supplémentaires entrent en vigueur le 1er janvier.

Coup dur pour les petites entreprises

Le résultat, malheureusement, c'est que les tarifs d'électricité vont vraiment augmenter , dit le maire. Le Conseil municipal est en train d’examiner s'il existe des moyens d’apporter un certain soulagement, en particulier aux citoyens à faible revenu.

Mais la nouvelle est un choc pour les petites entreprises.

Les propriétaires de la brasserie Saltbox Brewing Company à Mahone Bay ne voient pas comment ils pourraient éponger une autre augmentation de leurs coûts de production. Photo : Facebook/Saltbox Brewing Company

Andrew Tanner, est l'un des propriétaires de la Saltbox Brewing Company et il dit que cette hausse des tarifs arrive à un bien mauvais moment.

C'est certainement une dépense importante à laquelle il va falloir faire face , dit-il. Surtout que nous entrons potentiellement dans une récession et on s’attend à ce que le public réduise ses dépenses et ses sorties.

Andrew Tanner explique qu’avec l'augmentation des coûts des céréales et du houblon, le coût d'une bière est déjà assez élevé pour la plupart des gens. Il ne sait donc pas comment Saltbox pourra absorber une autre augmentation.

Je suppose que cela ne se passera peut-être pas comme prévu , dit-il. Il espère que la Commission des services publics et d'examen de la Nouvelle-Écosse n’approuvera pas une hausse aussi importante et que l’augmentation sera plus facile à digérer.