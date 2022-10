Deux jours de littérature francophone à Dartmouth

Le seul Salon du livre entièrement francophone de la Nouvelle-Écosse accueillera les 28 et 29 octobre des auteurs de l'Acadie et proposera des ateliers littéraires pour les enfants comme les adultes.

Une vente de livres et des ateliers littéraires gratuits auront lieu à l'École du Carrefour, à Darmouth.

On aura une soixantaine de tables de livres, donc ça va être un gros choix , explique l'organisatrice du Salon du livre Elisa Maquin.

Ce sera un mélange de tout : de littérature française, de livres traduits et aussi de livres francophones de la Nouvelle-Écosse et du Canada.

Les maisons d'éditions Bouton d'Or Acadie et La Grande Ourse seront aussi présentes à cet événement qui existe depuis plus de deux décennies.

Ateliers et séances de dédicaces

Le poète de la Première Nation malécite du Madawaska, Shayne Michael. Photo : Atwood

L'auteur de Fif et Sauvage, Shayne Michael, originaire de la Première Nation malécite du Madawaska au Nouveau-Brunswick et Martine Lydie Jacquot, écrivaine de la trilogie L’envol des jours, ​seront sur place pour des séances de dédicaces et des présentations devant public de leurs ouvrages littéraires.

La trilogie se passe entre 1940 et 1970, en France , relate Mme Jacquot, qui réside en Nouvelle-Écosse depuis 41 ans.

Je vais expliquer quels messages j'ai cherché à transmettre et à qui je cherche à donner la parole dans ces romans-là.

Le samedi matin, Féeli Tout racontera des histoires aux enfants âgés de 3 à 8 ans.

L'autrice jeunesse et conteuse, Cindy Roy. Photo : Janie Poirier

Sa mission, c'est de donner le goût de lire aux enfants, en racontant des histoires qui font pétiller son coeur , laisse savoir la conteuse et autrice Cindy Roy.

« Quand Féeli Tout raconte, tu entends les mouches voler, tous les enfants sont vraiment épatés de la voir, ils sont attentifs. C'est vraiment magique. » — Une citation de Cindy Roy, alias Féeli Tout

Toujours en matinée, Emma Fitzgerald et Marie Cadieux présenteront un atelier aux enfants en lien avec le livre traduit de Sheree Fitch sur lequel elles ont travaillées respectivement comme illustratrice et traductrice, Sur la rue de tout-le-Monde.