Élections municipales : entre joie et déception dans les municipalités rurales

À la suite d’une longue soirée électorale, les réactions des candidats, défaits comme élus, se multiplient. Dans les trois municipalités rurales de La Broquerie, de Saint-Laurent et de Sainte-Anne, les déclarations de certains candidats résument tout le stress, la confiance et l’espoir ayant caractérisé leurs campagnes électorales.

La Broquerie : un conseiller municipal devient maire

Après avoir été conseiller municipal de la Municipalité rurale de La Broquerie pendant huit ans, Ivan Normandeau a maintenant les clés de la municipalité. Avec 58,36 % des voix exprimées (890 votes), le nouveau préfet a devancé son rival Lewis Weiss (41,64 % des voix) de 255 votes.

Mercredi, Ivan Normandeau a déclaré que sa campagne électorale a très bien été et qu'il a eu de la bonne rétroaction des résidents de la Broquerie, du village et de toute la municipalité de La Broquerie .

De son côté, le candidat défait Lewis Weiss a déclaré qu’il avait aussi eu une bonne campagne. Cependant, les résultats n'ont pas été à la hauteur de ses espérances.

Richard Pelletier devient préfet dans la MR de Sainte-Anne

Le candidat battu, Paul Saindon, n’a pas pu conserver son poste dans la MR de Sainte-Anne. Il a récolté 43,99 % des voix exprimées (293 votes). Il a été devancé par son concurrent, Richard Pelletier, qui avec ces 273 voix a gagné la confiance de 56,01 % des électeurs de cette communauté rurale.

Le nouveau préfet, qui a été maire de Sainte-Anne de 2014 à 2022, se dit fier de sa campagne.

Je me sens quand même confortable pour rencontrer les défis à relever , a-t-il affirmé mercredi.

MR de Saint-Laurent : une victoire facile pour Richard Chartrand

Dans la Municipalité rurale de Saint-Laurent, le suspense n’a pas duré longtemps. Avec plus de 62 % des voix exprimées (686 votes), le candidat élu Richard Chartrand a dominé cette course et a laissé la deuxième place à la préfète sortante Cheryl Smith.

Cette dernière n’a récolté que 33,82 % des voix (374 votes), tandis que le candidat Sterling Ducharme n’a gagné la confiance que de 46 électeurs, avec un pourcentage de 4,16 % des voix exprimées.

Richard Chartrand a indiqué mercredi qu’il y avait beaucoup de problèmes à régler dans la municipalité rurale. Il a affirmé qu’il allait faire de Saint-Laurent une place où tout le monde sera fier d'y habiter .

Avec les informations de Chantallya Louis