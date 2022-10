Un chevreuil atteint l’Î.-P.-É. à la nage, mais son périple est interrompu par un camion

À l’Île-du-Prince-Édouard, une rencontre inusitée avec un chevreuil a surpris une automobiliste alors qu’elle s’apprêtait à emprunter le pont de la Confédération. Il n’y a pas de chevreuils sur l’île, ce qui explique sa surprise de le voir nager près de la berge, et terminer son périple sous les roues d’un camion.

Diane Griffin se dirigeait vers le Nouveau-Brunswick lorsque son téléphone a sonné. En s’arrêtant sur le bord de la route, quelle ne fut pas sa surprise d’apercevoir un chevreuil en train de nager puis sortir de l’eau.

Alors qu’elle se demandait si elle devait appeler les autorités, un fâcheux incident s’est produit.

Tout d'un coup, juste devant moi, il a traversé la route et s'est retrouvé sur la chaussée, alors qu'un gros camion arrivait du pont. Le pauvre cerf a été tué sur le coup , explique-t-elle.

Les responsables du Collège vétérinaire de l’Atlantique pensent que le cerf n’était sur l’île que peu de temps avant d’être tué. Photo : Gracieuseté - Diane Griffin

Les représentants du ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de l'Action climatique de l’Île-du-Prince-Édouard croient que le chevreuil est le premier à traverser le détroit de Northumberland à la nage.

Il n’y a pas de cerfs de Virginie sur l’île, mais on en trouve beaucoup au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse , précise le Ministère par courriel.

Nous avons occasionnellement retrouvé des chevreuils morts sur les plages de la côte sud de l’île, dont on présume qu'ils se sont noyés.

Le chevreuil aperçu par Diane Griffin a été transporté au Collège vétérinaire de l’Atlantique. En raison de l’état de l’animal après la collision, peu d’informations ont pu être obtenues, mais les responsables pensent que le cerf n’était sur l’île que peu de temps avant d’être tué.

Diane Griffin, sénatrice à la retraite de l’Île-du-Prince-Édouard, a poursuivi son voyage vers la province voisine, affirmant que cet incident inusité l’a tenue réveillée derrière le volant de son véhicule.

Nous ne sommes pas habitués à les voir. C’est lorsque nous nous rendons du côté du Nouveau-Brunswick, après le pont de la Confédération, que la plupart d’entre nous commencent à être plus vigilants et à surveiller les chevreuils et les orignaux , affirme-t-elle.

C’est donc très intrigant de voir les cerfs ici pour commencer, mais de voir que cela a pris fin si soudainement était un événement assez impressionnant , lance-t-elle.

D’après le reportage de CBC