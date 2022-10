Éducation postsecondaire en français : des investissements du fédéral demandés

Bâtir ensemble le postsecondaire en français de l’avenir (Nouvelle fenêtre) a été élaboré à la suite d’un processus de consultation pancanadien, afin de dresser un bilan de la situation et d’élaborer des solutions concrètes pour améliorer l'état des choses dans ces établissements.

Le rapport propose notamment la création d’un programme d’appui à l’éducation postsecondaire en contexte minoritaire francophone. Ce programme reposerait sur un énoncé de politique clair et explicite pour décrire les responsabilités d’Ottawa dans le dossier.

On demande également du financement, encore de la part du fédéral, pour augmenter la capacité de collaboration entre les 22 établissements postsecondaires francophones minoritaires au Canada.

Le rapport note aussi la nécessité de se doter d'un mécanisme pour attribuer aux différents niveaux de gouvernement les recommandations formulées et les mettre en place.

Le rapport des États généraux note que l’éducation est de compétence provinciale, et non fédérale.

Par contre, il précise que des investissements complémentaires sont nécessaires de la part d’Ottawa, et que le gouvernement peut évoquer son pouvoir de dépenser afin d’aider les collèges et les universités francophones.

Sophie Bouffard, coprésidente de l’ ACUFC , reconnaît que les universités et les collèges canadiens ont affronté de nombreux défis dans les derniers mois, mais rappelle que les établissements francophones font face à une réalité différente.

« Certains de ces défis, nous le savons bien, se manifestent de façon beaucoup plus aiguë dans les collèges et les universités qui desservent les communautés francophones en situation minoritaire, en raison de la mission particulière de nos établissements : celle d’assurer une francophonie forte et l’avancement du bilinguisme au sein de la société canadienne. »