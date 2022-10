La Mauricie, région à surveiller en golf-études

En Mauricie, l’engouement pour le golf se reflète dans les inscriptions au programme de l’Académie Les Estacades. Le nombre d’élèves golfeurs a doublé cette année, passant de 11 à 22, ce qui fait de la région celle où la croissance a été la plus grande parmi toutes les structures de golf-études dans la province.

Le bassin de la Mauricie se compare désormais à celui des centres urbains de Québec et de Montréal. C’est en grande partie grâce au travail effectué par l’entraîneur-chef régional, Yannick Bibeau, à la tête du programme depuis sa réintroduction, en 2018-19.

« On peut être fier de la progression du sport-études golf chez nous. » — Une citation de Yannick Bibeau, entraîneur-chef régional du sports-études golf

Le programme trifluvien a contribué à l’augmentation provinciale. Les 12 structures régionales comptent, pour l’année scolaire 2022-2023, 148 élèves; 14 de plus que l’an dernier, alors que l’on comptait pourtant 13 structures. Drummondville n’offre plus de golf-études, puisque le nombre de golfeurs était devenu insuffisant.

Yannick Bibeau, entraîneur-chef régional du sport-études golf Photo : Radio-Canada / Katy Cloutier

Une situation qu’a failli vivre la Mauricie il y a quelques années à peine. Pendant les trois premières années, nous avions entre quatre et six élèves athlètes. Golf Québec nous a permis de relancer notre structure, en nous faisant comprendre que pour la survie du programme, nous devions atteindre certains chiffres pour être viables. Nous devions atteindre de huit à neuf athlètes, ce qui, après la troisième année, était un défi en soi. Mais nous avons explosé depuis deux ans et je pense qu'on peut relaxer de ce côté-là! , poursuit Yannick Bibeau.

Les athlètes proviennent pour la plupart de Trois-Rivières, Shawinigan et Bécancour. Ils passent l’avant-midi en classe et s’entraînent en après-midi au club de golf Ki-8-Eb pour encore quelques jours avant de passer en mode intérieur pour la saison hivernale.

Parce que pour jouer au golf, toute l'année, au Québec, il faut de l’imagination, des moyens et des infrastructures. Un défi de taille pour les organisations régionales, comme celle de la Mauricie, confirme Yannick Bibeau : À 22 adolescents, garçons et filles, on commence à déplacer de l'air, autant pendant nos entraînements extérieurs qu’intérieurs. Étant donné le nombre d'athlètes dans le programme, nous avons devant nous des défis logistiques en lien avec les sites d’entraînement. Il faut réussir à avoir accès à des infrastructures de qualité tout en répondant aux besoins de nos athlètes. Si je pense aux années passées, ne serait-ce que l'hiver, nous avons dû changer de local pour accommoder la progression du programme. Et ça demeure encore aujourd'hui toujours un défi pour nous.

Des pistes de solution à venir

Golf Québec, qui chapeaute depuis une vingtaine d’années les programmes de golf-études, connaît les enjeux reliés aux hivers québécois et s’active à identifier des solutions. Dans notre planification stratégique sur laquelle nous travaillons pour 2023-2026, c'est un des enjeux identifiés , confirme le directeur général adjoint François Roy. La neige au Québec, on ne la fera pas disparaître. Pour que de jeunes athlètes puissent se développer adéquatement, il faut les faire jouer sur du gazon, poursuit-il

Au printemps, tous les golfeurs ont le choix de participer à un séjour de golf en Caroline du Nord. L'organisation provinciale n'écarte pas la possibilité d'augmenter le nombre d'occasions du genre. Ce que nous voulons, c'est que les jeunes se développent dans des conditions favorables. Et s'il faut augmenter dans un avenir plus ou moins rapproché le nombre d'opportunités de voyages d'entraînement dans des contextes plus favorables, nous le ferons , renchérit François Roy.

Devant l’augmentation de popularité, qui devrait se poursuivre dans les prochaines années, Golf Québec dresse une liste d’objectifs : Nous voulons offrir des services complémentaires à l'enseignement et au développement en compétition, comme le développement physique, psychologique, la nutrition, la technologie...notre objectif ultime, c'est d'amener des athlètes au niveau de l'équipe nationale , indique le directeur général adjoint.

L’exemple de Jean-Philippe Parr

Des jeunes athlètes au talent prometteur, la Mauricie en a vu passer quelques-uns depuis le retour de son programme. Leurs succès actuels ne sont pas étrangers à l’augmentation de participants. Parmi les exemples, Jean-Philippe Parr est un nom qui revient dans les conversations.

Jean-Philippe Parr a été sacré champion du circuit junior canadien pour une deuxième année consécutive Photo : Chuck Russell / Golf Canada

Le golfeur de Saint-Célestin a décroché un deuxième titre de champion canadien junior en août dernier. Il n’hésite pas à dire que son année parmi les Estacades lui a servi de tremplin.

« C'est plus facile de s'améliorer en équipe, parce que tu apprends de chacun. » — Une citation de Jean-Philippe Parr, champion circuit junior canadien

Pour Golf Québec, l'exemple des anciens doit maintenant servir à la relève. Je suis convaincu que Jean-Philippe peut aider de jeunes golfeurs en développement en faisant état de ce qu'il a vécu, par où il est passé...C'est la raison pour laquelle dans les prochaines années, on veut utiliser ces jeunes qui ont passé dans le programme de golf-études pour stimuler ceux qui s'en viennent , soutient François Roy.

Frédérick Poirier, étudiant en sport-études golf à l'Académie Les Estacades Photo : Radio-Canada / Katy Cloutier

Certains jeunes nourrissent déjà de grandes ambitions. C’est le cas de Frédérick Poirier, un élève de 4e secondaire, qui vise le circuit universitaire américain, tout comme Thomas Lemay, l’un des médaillés d’or en golf aux Jeux du Québec de Laval, l’été dernier. C’est sûr que le programme de golf aide, exprime le jeune Lemay. On joue tous les jours, on pratique tous les jours, quand tu pratiques, tu deviens meilleur et tu peux gagner des tournois.

Béatrice Laliberté, étudiante en en sport-études golf à l'Académie Les Estacades Photo : Radio-Canada / Katy Cloutier

Béatrice Laliberté vient de commencer son parcours au secondaire. Mon père m'a fait commencer le golf, raconte la jeune élève de première secondaire. J'ai vraiment aimé ça, et ça a été mon premier choix de venir en sport-études golf. Je suis sûre que l’année prochaine, on va être encore plus.

Pour d’autres, les objectifs sont différents, mais tous les joueurs rencontrés visent à s'améliorer, en s’entraînant chaque jour.

Et Yannick Bibeau, lui, veut trouver une solution rapidement aux enjeux d’entraînement hivernal, et surtout, un entraîneur adjoint pour le seconder dans ses fonctions. J'ai besoin d'aide, clairement, concède-t-il. À quatre, cinq ou six, un entraîneur, c'est un charme. Mais à 22, c’est différent! Je pense que le ratio raisonnable, ce serait d’avoir un entraîneur pour une douzaine d’athlètes.

Une fois ces défis surmontés, la structure régionale de la Mauricie pourra accepter davantage de golfeurs dans le programme de l’Académie Les Estacades.