Le dégivrage du futur sera-t-il inspiré du manchot papou?

Les techniques actuelles pour dégivrer les structures comme les pylônes, les turbines éoliennes et les ailes d’avion nécessitent la production de chaleur, des vibrations mécaniques ou le recours à des produits chimiques.

Ces méthodes, qui n’ont pas beaucoup évolué dans les dernières décennies, demandent beaucoup de temps; elles sont coûteuses, énergivores et nécessitent l’utilisation de certains produits polluants.

« Par exemple, on utilisait autrefois l’air chaud produit par les moteurs pour dégivrer les ailes des avions. De nos jours, les moteurs sont de plus en plus efficaces et le carburant est de plus en plus cher. C’est donc devenu plus intéressant pour l'industrie de trouver de nouvelles alternatives »