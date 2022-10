Code noir : la situation en voie d’amélioration dans Windsor-Essex

Jusqu'à présent, touchons du bois, les choses se passent bien , indique Gary McNamara. Nous allons être très prudents sur le moment où nous annulons l'ordre parce que nous voulons nous assurer que nous avons le contrôle de la situation pendant une période prolongée .

Des alertes code noir ont été en vigueur pendant plus de 500 minutes au cours des deux premières semaines du mois d'octobre. Le 12 octobre, aucune ambulance n'était disponible pour répondre aux appels d'urgence de 911 pendant trois heures sur l'ensemble du territoire.

Le comté et le ministère provincial de la Santé attribuent les pénuries aux retards de déchargement dans les hôpitaux. De son côté, l'hôpital régional de Windsor a rapporté que ces retards étaient dus au nombre élevé de patients.

Gary McNamara affirme qu'au cours de la fin de semaine, il n'y avait eu que deux alertes code noir, qui n'ont duré que quelques minutes. Il a précisé qu'ils s'étaient produits parce que le système était débordé.

D'ici un jour ou deux, nous pourrions assister à une évolution de la déclaration vers une période de maintien avant que nous n'annulions complètement la déclaration , précise-t-il.

Des pistes de solution

Selon M. McNamara, les infirmières du bureau de santé publique régionale pourraient offrir un soutien supplémentaire lors des périodes de forte affluence. Il propose que le ministère de la Santé finance des heures supplémentaires dans les centres de soins urgents, ce qui pourrait alléger la pression sur les hôpitaux.

Les gens ne tombent pas seulement malades pendant les heures de bureau, mais aussi pendant les fins de semaine et en dehors des heures de bureau , rappelle-t-il.

Dans une déclaration à CBC, le ministère de la Santé indique que sa stratégie pour s'attaquer aux problèmes de temps de décharge se concentre sur le retour plus rapide des ambulances dans les communautés, la fourniture de soins opportuns et appropriés dans la communauté, la facilitation du transport sans ambulance pour les patients stables et l'augmentation de la capacité des travailleurs de la santé .

Pour y parvenir, la province dit avoir investi 23 millions de dollars dans un programme de soins infirmiers de délestage qui permettrait notamment aux ambulanciers paramédicaux de retourner plus rapidement sur les routes .

C'est un bon début , réagit Gary McNamara. Je pense que nous devons sortir un peu plus des sentiers battus .

Avec des informations de CBC