Deux nouveaux projets de travail et de formation en santé en Nouvelle-Écosse

Nous savons qu’il y a une crise importante dans ces services , admet la ministre de la Santé, Michelle Thompson.

Je pense donc que cela vaut la peine d'explorer de nouvelles solutions partout où nous le pouvons.

Elle annonce par conséquent la planification d'un projet pilote pour introduire des assistants médicaux dans les services d'urgence de l'hôpital régional South Shore de Bridgewater et de l'hôpital Général de Dartmouth.

Elle veut voir comment les choses se passent avant d’élargir le projet à d'autres hôpitaux.

Les assistants médicaux ont récemment été introduits en Nouvelle-Écosse par un projet pilote de l’ancien gouvernement libéral dans le cadre du programme d'orthopédie de la hanche et du genou, mais ces professionnels font partie du système de santé de l’Ontario, du Manitoba et des Forces canadiennes depuis des années.

Ils font un travail formidable dans d'autres parties du pays , reconnaît Michelle Thomson.

Mais il faut encadrer ce poste le plus rapidement possible si c'est une solution que nous allons envisager à long terme.

Un projet pilote introduira des assistants médicaux dans les services d'urgence de deux hôpitaux de la Nouvelle-Écosse. Photo : iStock

Leur travail est similaire à celui d'un médecin résident et ils peuvent prendre en charge des évaluations de base et des cas simples sous la supervision d'un médecin.

Le but est de libérer le médecin pour qu'il se concentre sur les cas plus urgents.

Cependant, la ministre dit que le travail des assistants médicaux n’est pour l’instant pas réglementé dans la province.

Santé Nouvelle-Écosse n’a pas encore dévoilé combien de personnes seront embauchées ni quand les embauches auront lieu pour ce projet pilote.

Formation accélérée de technicien en laboratoire

Le gouvernement finalise également les détails avec un organisme de formation basé en Ontario, afin d'aider les techniciens de laboratoire médical formés à l'étranger à obtenir la certification pour travailler en Nouvelle-Écosse.

Le ministre de l'Enseignement supérieur, Brian Wong, dit que son gouvernement a conclu une entente avec l’Institut d’éducation Michener pour offrir un programme aux techniciens formés à l'étranger qui sont déjà en Nouvelle-Écosse ou qui travaillent à l'extérieur du pays, mais qui veulent déménager ici.

Brian Wong est le ministre de l'Enseignement supérieur de la Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada / David Laughlin

Il précise qu’il y a 72 postes vacants de technicien en laboratoire dans la province et que le programme de trois ans offert par le Collège communautaire de la Nouvelle-Écosse est déjà au maximum de sa capacité avec 40 étudiants.

Il y a une pénurie partout au Canada, nous sommes donc très chanceux de nous associer à Michener dans ce modèle vraiment progressiste pour certifier les techniciens formés ailleurs plus rapidement , confie le ministre Brian Wong.

Il dit que le programme est une solution à court terme et que ce sera un moyen plus rapide de former les gens et de les intégrer au système.

Une fois la formation terminée, les participants pourront travailler comme assistants en remplissant les exigences de leur permis.

Le ministre dit que les arrangements financiers concernant le programme sont en train d’être finalisés, mais il confirme que les gens qui s’inscrivent devront s’engager à travailler au moins deux ans pour la province. Ce nouveau programme doit être lancé en janvier.