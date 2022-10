Toujours près d’un million de postes vacants au pays

Les employeurs canadiens cherchent toujours à pourvoir près d'un million de postes, selon les plus récentes données publiées par Statistique Canada. L'agence fédérale précise que ce nombre s'est en fait accru sur une période d'un an, entre août 2021 et le mois d'août dernier.

Ainsi, si l'on comptait l'an dernier environ 919 000 emplois disponibles, ce total a grimpé à près de 960 000 l'été dernier.

Au total, 5,4 % des postes, au Canada, étaient toujours vacants, ce qui est presque l'équivalent du taux observé en août de l'an dernier (5,5 %).

Statistique Canada fait toutefois état de certaines variations, notamment dans les services d'hébergement et de restauration, avec 30 000 emplois en moins entre août 2021 et août dernier.

Et du côté du commerce de détail, le nombre de postes à pourvoir a bondi de 20 200 sur un an, une hausse de 20,4 %, pour atteindre un total de 119 300 emplois vacants. Cette augmentation est venue contrebalancer les 13 400 embauches enregistrées dans ce secteur de l'économie en juillet dernier, comparativement à l'année précédente.

Autre tendance marquée, on compte maintenant 152 000 postes sans travailleur dans le secteur des soins de santé et de l'assistance sociale, soit un bond de 19,4 % par rapport à août 2021.

La pénurie de main-d'œuvre dans le secteur des soins de santé et de l'assistance sociale a poussé de nombreux hôpitaux à annoncer des réductions temporaires de certains services en juillet et en août, dont la fermeture temporaire de certaines salles d'urgence , mentionne ainsi Statistique Canada.

Plus de chômeurs

Si le nombre de postes vacants demeure relativement stable, la quantité de personnes cherchant un emploi, elle, continue de croître.

On dénombrait ainsi, en août, 168 100 chômeurs en plus, soit un bond de 15,4 % par rapport au mois de juillet. Par conséquent, écrit Statistique Canada, on comptait 1,3 personne au chômage pour chaque poste vacant en août, comparativement à 1,1 en juillet et à 1,8 en août 2021 .

D'ailleurs, l'augmentation du chômage au Québec (36 700 chercheurs d'emplois en plus) et en Colombie-Britannique (16 800 chômeurs supplémentaires), au cours du mois d'août, fait en sorte que dans ces deux provinces, on compte maintenant autant de personnes à la recherche d'un emploi que de postes disponibles, lit-on dans la note d'information.