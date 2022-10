Un premier album solo pour Chris Belliveau

Certains connaissent Christien Belliveau pour ses talents de guitariste au sein de la formation The Backyard Devils ou de ses performances sur scène avec Menoncle Jason, Caroline Savoie et Les Hay Babies. D'autres le connaissent pour sa participation à la distribution musicale de l'émission Radio-Canadienne Méchante soirée durant près de six ans.

Chris Belliveau vole maintenant de ses propres ailes. Et il est possible de se plonger dans la tête de l'artiste avec un nouvel album personnel de 8 titres.

Présentes sur l'album, les chansons Swing la rig, Sugar mama ou T'es un volcano, décrivent l'univers de l'artiste tantôt avec humour, tantôt avec sensibilité. Dans ses textes Chris Belliveau affirme qu'il suffit de s'inspirer des petites choses du quotidien, en y apportant certaines exagérations ou des caricatures.

« Que ça soit la musique cajun , le blues des années soixante, ou le country, tout m'inspire! » — Une citation de Chris Belliveau

Pour Chris Belliveau, les inspirations derrière l'album sont variées. Musicalement, l'album rassemble plusieurs sonorités. Il passe de James Brown, à du funk puis à du folk sans perdre l'essence de ses racines musicale.

L'artiste originaire de Memramcook s'est vraiment fait plaisir dans ce premier disque qui reflète sa maturité artistique.

Le nouvel album aux sonorités folk-rock de Chris Belliveau Photo : Julien Brogard

Préparé avec soin depuis longtemps

En parallèle avec ses autres carrières musicales, Christien Belliveau a laissé mijoter le projet de faire un album pendant plusieurs années. Il mentionne avoir souvent essayé d'écrire en français, mais que l'inspiration ne venait pas aussi facilement qu'en anglais.

En 2018 tout a débloqué alors que l'artiste a senti le réveil de l'auteur-compositeur en lui. Il sentait que le temps était venu de finalement s'exprimer en tant qu'entité musicale.

Même s'il s'agit essentiellement d'un projet solo, le talentueux musicien multidisciplinaire Mike Trask a également travaillé sur l'album. Le nouveau disque numérique paraît le 28 octobre 2022 chez la boîte monctonienne Le Grenier Musique et disponible sur toutes les plateformes en ligne.