Remporter un championnat à la maison, un rêve à la portée de l’Atlético d’Ottawa

Il y a un an, peu de gens auraient pensé que l’Atlético d’Ottawa allait pouvoir remporter les grands honneurs de la Première Ligue canadienne de soccer (CPL), et pouvoir le faire devant ses propres partisans. Ce rêve jadis utopique pourrait se concrétiser dimanche.

Et l’organisation souhaite le faire devant plus de 12 000 spectateurs dans les gradins de la Place TD. En entrevue à Radio-Canada mercredi, le président et directeur général de l’Atlético, Fernando Lopez, a mentionné que l’équipe avait pratiquement vendu 8000 billets. Le nombre a augmenté à 8500 jeudi matin.

C'est incroyable. Nous sommes très fiers. Nos partisans ont démontré pourquoi Ottawa et Gatineau sont [des villes] spéciales. J'encourage tout le monde à venir vivre ce moment spécial. Nous avons attendu sept ans pour revivre une finale , affirme M. Lopez, en parlant de la présence du défunt Fury d’Ottawa en finale, en 2015.

L'Atlético a été sacré champion de la saison de la CPL (archives). Photo : Tim Austen/Freestyle Photography

Les joueurs, eux, étaient de retour à l’entraînement, mercredi après-midi, après avoir bénéficié de deux journées de repos après leur match de dimanche qui s’est soldé par une qualification pour la finale de la CPL face au Forge FC de Hamilton.

On peut s’attendre à un duel serré, dimanche, puisque les deux camps se sont partagé les honneurs de leurs quatre matchs au cours de la saison : 1 victoire, 1 défaite et 2 matchs nuls. Le Forge FC avait cependant humilié l’Atlético par la marque de 4 à 0, au mois de juillet.

Mais les représentants de la capitale nationale préfèrent penser à l’ensemble de la saison, en misant sur leurs forces : la contre-attaque et la défensive.

Ils ont beaucoup de très bons joueurs. Il va falloir faire attention à eux. Nous, ce qui prime, c’est le collectif, et ça ne va pas changer dimanche , explique le milieu de terrain, Abdoul Sissoko.

Lorsque Malcolm Shaw a inscrit le but décisif dimanche, certains de ses coéquipiers se sont effondrés en guise de soulagement (archives). Photo : Freestyle Photography / Tim Austen

Le capitaine de l’équipe, Drew Beckie, n’est nullement intimidé par le Forge FC, qui en sera à une quatrième finale en quatre années d’existence de la CPL . Nous devons les respecter, mais nous sommes aussi dangereux. Ils doivent nous respecter. On l’a montré cette année en les battant pour la première fois. On peut le faire encore.

Une transformation complète

L’Atlético, équipe championne de la saison 2022, a réussi un tour de force inattendu en l’espace de 12 mois. À pareille date l’an dernier, le club ottavien a conclu le calendrier 2021 au dernier rang de la CPL avec une fiche de 6 victoires en 28 matchs.

Pendant la saison morte, les têtes dirigeantes de la formation ont changé l’entraîneur-chef, embauchant Carlos Gonzalez, et en parvenant à attirer des joueurs de qualité, dont les Québécois Maxim Tissot et Ballou Tabla.

Par la passé, le Gatinois Maxim Tissot a aidé le Forge FC à remporter le championnat, en 2020. Il doit maintenant battre son ancien club pour revivre l'euphorie (archives). Photo : Twitter / Forge FC

Résultat : l’équipe est à une victoire de pouvoir réaliser tous ses fantasmes les plus fous, champion de la saison, des foules constantes tout au long de l’année et un championnat éliminatoire à domicile.

Chose certaine, Fernando Lopez profite du moment présent. Nous vivons des moments spéciaux. Je ne sais pas si nous allons pouvoir revivre de tels moments.

Avec les informations de Jonathan Jobin