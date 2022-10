Meurtre à Stoneham : 2 hommes liés au monde des stupéfiants accusés

La Sûreté du Québec (SQ) a procédé mercredi à l'arrestation de Keven Prévost-Bouchard et d'Éric Guénette. Leur comparution a eu lieu jeudi matin par visioconférence au palais de justice de Québec.

Keven Prévost-Bouchard réside à Albanel, au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Il a comparu depuis la prison de Roberval, où il était déjà détenu en lien avec un autre délit. Il a été arrêté au début du mois de septembre pour un vol qualifié survenu dans une roulotte au nord de Dolbeau-Mistassini.

Éric Guénette est le cadet des deux accusés. Il habite à Normandin, près d'Albanel, et a comparu depuis le poste de la Sûreté du Québec de Dolbeau.

Le juge a ordonné qu'ils demeurent détenus étant donné la nature de l'accusation qui pèse contre eux. Le représentant du Directeur des poursuites criminelles et pénales, Me Matthieu Rochette, a rappelé qu'ils sont accusés de l'infraction la plus grave au Code criminel .

Ils seront de retour devant le tribunal le 5 décembre pour la divulgation de la preuve.

« L’enquête tend à démontrer que le crime serait relié au monde des stupéfiants. » — Une citation de Extrait du communiqué de la Sûreté du Québec

Achraf Thimoumi Photo : Facebook

Des proches soulagés

Oumayma Thimoumi, la sœur d'Achraf qui habite au Maroc, se dit soulagée d'apprendre que des personnes ont été arrêtées. On avait peur que ça devienne une enquête qui ne soit jamais résolue. Même si c'est toujours aussi dur, nous sommes soulagés.

Elle indique avoir été surprise que ce soit lié au monde des stupéfiants. Elle ne comprend pas et a hâte d'avoir des réponses. Oumayma Thimoumi souligne qu'elle fait confiance au processus judiciaire en cours et compte le suivre à distance grâce aux médias et à des proches à Montréal qui vont la tenir informée.

L'ami montréalais d'Achraf, Thibault Poret, suivra le processus judiciaire. Avec des amis, il pense même venir à Québec en décembre pour la prochaine comparution.

Ça nous réchauffe le cœur. On aura des réponses et la justice sera faite. On ne comprend pas ce qui est arrivé. On ne connaît pas ces gens-là. Achraf était un bon jeune homme, il ne buvait pas, ne fumait pas. Il allait à l'école.

Le corps de l’étudiant de 20 ans a été découvert sans vie, le 8 août, dans une voiture sur le chemin des Familles à Stoneham. Sa mort était considérée comme suspecte.

Achraf Thimoumi était arrivé à Montréal en 2019 pour amorcer des études en soudure. Il avait par la suite décidé de changer de formation pour entreprendre un diplôme d’études professionnelles en mécanique automobile.

Avec la collaboration d'Audrey Paris