Un nouveau ministère qui jumelle parcs et foresterie inquiète des écologistes albertains

La semaine dernière, le gouvernement provincial a annoncé qu'il scindait l'ancien ministère de l'Environnement et des Parcs en deux portefeuilles : le ministère de l'Environnement et des Zones protégées, et le ministère de la Foresterie, des Parcs et du Tourisme.

Selon la nouvelle configuration, plus de 90 % de zones gérées auparavant en tant qu'aires protégées relèveraient désormais du second de ces nouveaux ministères, selon Chris Smith, analyste de la conservation à la Société pour la nature et les parcs du Canada (SNAP).

Chris Smith a compilé les données de la base de données sur les aires protégées et conservées du Canada, mise à jour en décembre 2021, pour cartographier ce qui avait changé.

Cela montre une tendance inquiétante quant aux priorités du gouvernement en ce qui a trait aux aires protégées , dit-il.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Changements dans les zones protégées de l'Alberta après la scission du ministère de l'Environnement et des Parcs, d'après la Base de données sur les aires protégées et conservées du Canada et compilées par la Société pour la nature et les parcs du Canada (SNAP). Photo : Base de données canadienne sur les aires protégées et de conservation

Chris Smith se dit d’autant plus inquiet que la nouvelle première ministre, Danielle Smith, a expliqué vendredi à ce propos que la foresterie aidait à ouvrir des parcs pour le camping et les loisirs en véhicules tout-terrain.

Elle a également affirmé qu'il faut changer d'attitude et reconnaître que les parcs sont destinés à être utilisés, et que la province devait commencer à construire plus de stationnements, de terrains de camping et de rampes de mise à l'eau.

Une portion congrue pour le ministère des Aires protégées

Selon un décret adopté le 24 octobre, les réserves écologiques, les pâturages patrimoniaux, les zones naturelles et les zones sauvages relèveront du ministère de l'Environnement et des Aires protégées.

« Mais cela ne couvre en réalité qu'environ 6,5 % de nos aires protégées, ce qui signifie que les 93,5 % restants de nos aires protégées ont été transférés du ministère des Aires protégées au ministère des Forêts, des Parcs et du Tourisme. » — Une citation de Chris Smith, Société pour la nature et les parcs du Canada

M. Smith dit toutefois attendre d'avoir des informations supplémentaires du gouvernement sur la manière dont il envisage de gérer ces deux nouveaux ministères [et que] toute personne qui s'intéresse aux parcs devra garder la situation à œil .

CBC News a demandé plus d'informations sur la possibilité d'une augmentation de l'exploitation forestière dans les parcs provinciaux sauvages du Nord, et plus de détails sur les préoccupations concernant la délimitation des zones protégées, mais la province n'a pas été en mesure de fournir des commentaires au moment de la publication.

CBC/Radio-Canada a demandé à la province plus de détails sur les préoccupations concernant la délimitation des zones protégées. Elle a également demandé s'il pourrait y avoir une augmentation de la foresterie dans les parcs provinciaux des terres sauvages du Nord, mais la province n'a pas été en mesure de fournir des commentaires au moment de la publication.

Avec les informations de Joel Dryden