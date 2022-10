C’est un succès pour la cyclo-navette de Magog

La cyclo-navette qui a sillonné les pistes cyclables de Magog l'été dernier a remporté un grand succès, selon l'organisme qui chapeaute le projet, et reviendra l'an prochain.

Dans le cadre d’un projet pilote visant à faire découvrir un nouveau moyen de transport durable à la communauté, la cyclo-navette offrait des promenades gratuites aux aînés et aux touristes. Trois résidences pour aînés ont participé.

Plutôt que de prendre un transport motorisé et polluant, on propose un transport actif et à assistance électrique , explique la présidente de Magog Vert, Brigitte Blais.

Lors des neuf semaines pendant lesquelles le triporteur a circulé, il a transporté 700 passagers sur une distance totale de 933 km.

« Pour un projet pilote, on est satisfait. On va viser plus haut pour l'année prochaine. » — Une citation de Brigitte Blais, présidente de Magog Vert

Amener le projet plus loin

Magog Vert souhaite même améliorer l'offre de service, devant l'engouement suscité. Une deuxième et peut-être une troisième cyclo-navette pourraient ainsi s'ajouter à l'offre. Le circuit, qui couvrait essentiellement le centre-ville de Magog, pourrait d'ailleurs être élargi.

Une collaboration avec Tourisme Memphrémagog est également dans les plans pour l'été prochain.