La banque alimentaire de l’Université Memorial est fermée temporairement

La fermeture est prévue au moins jusqu’au 3 novembre, le temps que les bénévoles rétablissent le stock de nourriture, explique le coordonnateur des bénévoles, Matt Pike.

La banque alimentaire comptait environ 150 clients en août. Elle s’attendait à une hausse de 50 % à la rentrée universitaire, mais elle a desservi environ 300 clients en septembre et 360 en octobre avant la fermeture temporaire, précise M. Pike.

Il estime qu’il aurait pu y avoir jusqu’à 500 clients en octobre si l’établissement n’avait pas dû fermer temporairement ses portes.

La banque alimentaire dessert principalement des étudiants, ainsi que quelques employés et professeurs du campus. Le coût de la vie est dur pour tout le monde, pas seulement pour les étudiants , souligne Matt Pike.

Les banques alimentaires dans toute la province signalent une hausse de la demande pour leurs services et de plus grandes difficultés à obtenir des produits alimentaires dans le contexte de l'augmentation des prix. L’indice des prix à la consommation a augmenté de 6,7 % depuis septembre 2021.

La banque alimentaire du campus ne reçoit pas plus de dons tandis que le prix des produits alimentaires et la demande augmentent, ajoute Matt Pike.

Fermeture désastreuse

La fermeture temporaire de la banque alimentaire est désastreuse , estime Isabel Ojeda, directrice des campagnes de l’association des étudiants de l’Université Memorial.

Je crois que la fermeture reflète le fait que les étudiants ont beaucoup de difficultés à cause de la hausse du coût de la vie , dit-elle.

La hausse du coût de la vie a des conséquences sur les études, selon Isabel Ojeda, directrice des campagnes de l’association des étudiants de l’Université Memorial. Photo : Radio-Canada / Darrell Roberts

Les étudiants sont aussi touchés par la difficulté de trouver du logement et par la hausse des droits de scolarité. Isabel Ojeda souligne qu’il est de plus en plus difficile pour eux de se concentrer sur leurs études dans ce contexte difficile.

L’association des étudiants a vivement dénoncé la hausse des droits de scolarité. Dans le cas des nouveaux étudiants canadiens de premier cycle, les droits ont plus que doublé cet automne. Les étudiants qui étaient déjà au premier cycle voient leurs droits de scolarité augmenter de 4 % par année jusqu’en 2026. Les droits à payer dans le cas des étudiants étrangers au premier cycle ont augmenté à 20 000 $ par année.

Une collecte de nourriture pour l’Halloween

Le groupe Mosaic Campus Church organise une collecte de nourriture pour la banque alimentaire de l’Université dans le cadre de l’Halloween.

Des étudiants vont faire du porte-à-porte afin de recueillir des dons de nourriture non périssable, explique l’étudiante Jenna Reid, qui fait partie du groupe.

Jenna Reid, étudiante en communication à l’Université Memorial, est une chef d’équipe du groupe Mosaic Church, qui organise des services dans le bar Breezeway des étudiants. Photo : Radio-Canada / Darrell Roberts

Jenna Reid affirme que les étudiants doivent faire plus d’efforts que jamais simplement pour survivre . Elle recommande fortement à toute personne qui connaît des étudiants de les inviter à un repas ou de vérifier s’ils ont besoin d’aide.