L’ajout de triplex pourrait changer le portrait de certains quartiers d’Ottawa

Le projet de loi présenté mardi vise à construire plus de maisons plus rapidement. Il prévoit des changements radicaux aux règles d'urbanisme en Ontario, y compris la fin du zonage unifamilial d'exclusion, ce qui signifie qu'on peut autoriser jusqu'à trois unités de logement sur une seule propriété résidentielle partout dans la ville.

Nous avons dépassé le stade des NIMBY [tiré de l’acronyme Not In My Backyard] , a déclaré le ministre des Affaires municipales et du Logement, Steve Clark.

Nous en sommes au stade de BANANA [tiré de l’acronyme Build Absolutely Nothing Anywhere Near Anyone]. Nous ne pouvons pas continuer à faire les mêmes choses. Nous devons cesser de faire les choses qui ne fonctionnent pas et commencer à apporter les changements dont les Ontariens ont besoin.

Le premier ministre ontarien, Doug Ford et le ministre Steve Clark (archives) Photo : La Presse canadienne / Christopher Katsarov

Les détails exacts de ces changements sont quelque chose que le personnel de la Ville d'Ottawa et les membres du conseil municipal tentent encore de comprendre. Le projet de loi prévoit l'établissement d'un objectif de construction de nouveaux logements pour les villes, celui d'Ottawa est de 151 000 d'ici 2031, et la suppression d'un certain nombre de frais que la Municipalité impose aux promoteurs.

Une chose est claire : la province autorisera jusqu'à trois logements sur une même propriété résidentielle, peu importe les règles municipales individuelles.

Cela signifie que, sans avoir à demander un changement de zonage coûteux ou long, un propriétaire aurait le droit d'ajouter deux appartements à sa maison existante, ou un propriétaire pourrait construire un nouveau bâtiment contenant trois unités distinctes.

Modification du portrait de certains quartiers

Ce sera un changement pour les quartiers qui ne permettent actuellement qu'une maison unifamiliale isolée sur un lot, ce qui est le cas d'un certain nombre de communautés plus anciennes dans des quartiers comme Orléans, Kanata Sud et Alta Vista. Le zonage d'exclusion s'applique également à des rues individuelles dispersées dans la ville.

Je suis tout à fait d'accord qu'Ottawa a besoin de plus de logements , a déclaré la conseillère Laura Dudas, qui a été réélue dans Orléans-Ouest-Innes.

Cependant, je crois qu'il est primordial de continuer à respecter [le] caractère existant de nos quartiers, en particulier nos quartiers établis de longue date, dont une grande partie d'Ottawa est constituée.

Elle s'inquiète du fait que les rues de certains quartiers sont trop étroites pour accueillir une plus grande densité, ce qui entraînera des problèmes quant à l'endroit où les résidents entassent la neige en hiver ou stationnent leur voiture s'il n'y a pas d'espaces prévus dans les résidences à logements multiples.

La conseillère municipale d'Orléans-Ouest-Innes, Laura Dudas (archives) Photo : Radio-Canada / Stu Mills

Laura Dudas est également préoccupée par le fait qu'il semble y avoir peu de plans, ou peu d’argent, dans les règles provinciales pour fournir des infrastructures et des commodités supplémentaires comme des parcs.

Elle a mentionné à CBC que ce n'est pas nécessairement que les communautés ne veulent pas plus de densité, mais qu'elles veulent que cela soit bien fait.

Il faut qu'elle soit plus chirurgicale. Elle doit être plus réfléchie. Cela ne peut pas être une carte blanche : intensifions tout.

La conseillère municipale est également inquiète par le projet de la province qui ne permet actuellement aucune participation des conseillers ou de la communauté au processus de plan d'implantation, l'étape finale d'une demande, pour les aménagements de moins de 10 unités.

« En fin de compte, la province a un objectif fixe, elle a un programme et, à tort ou à raison, il ne sera pas basé sur les caractéristiques [ou] l'histoire d'une communauté. » — Une citation de Laura Dudas, conseillère municipale réélue d'Orléans-Ouest-Innes

Il sera prescrit en fonction de cette législation, ce qui, à mon avis, n'est pas la bonne façon de procéder. Il y a un élément de consultation et de contribution de la communauté qui est absolument essentiel.

Un synchronisme politique?

Le fait que la province ait annoncé les détails de sa nouvelle législation sur le logement le lendemain des élections municipales n'est probablement pas une coïncidence.

Je dois imaginer que le gouvernement provincial cherchait à ne pas en faire un enjeu électoral et à voir un certain nombre de personnes élues aux conseils municipaux s'opposer à ces mesures , a expliqué le conseiller municipal Jeff Leiper, lui aussi été réélu pour un troisième mandat dans Kitchissippi, le quartier qui a connu le plus de densification à Ottawa.

Jeff Leiper, conseiller du quartier Kitchissippi (archives) Photo : Radio-Canada

Pendant la campagne électorale, un certain nombre de candidats, dont le maire élu à Ottawa Mark Sutcliffe, ont déclaré qu'ils étaient contre l'élimination du zonage exclusif des maisons unifamiliales.

Maintenant, la province retire cette décision des mains du conseil municipal. En entrevue à CBC , Mark Sutcliffe a dit qu'il était toujours en train d'examiner la nouvelle législation, qui semble avoir pris de court les nouveaux élus de la Ville qui étaient surtout concentrés à retirer leurs pancartes électorales mardi, et non sur l'examen d'une législation complexe.

Mark Sutcliffe a convenu qu'il était davantage occupé, mardi, à retirer ses pancartes plutôt qu'à lire et relire le projet de loi de Doug Ford (archives). Photo : Radio-Canada / Felix Desroches

Il convient également de noter que l'objectif de la province en matière de logement pour Ottawa au cours de la prochaine décennie est 50 % plus élevé que celui de M. Sutcliffe, qui a promis de construire 100 000 nouveaux logements en 10 ans. La province n'a pas précisé quelles seraient les conséquences, le cas échéant, pour une Ville si elle n'atteignait pas son seuil de nouveaux logements.

Comme Laura Dudas, Jeff Leiper s'inquiète du fait que les plans de la province ne tiennent pas compte des routes, des tuyaux et des services supplémentaires qui seront nécessaires en raison de la densité accrue. Selon lui, il n'est pas clair quel rôle exact le conseil municipal jouera dans le processus de développement, étant donné le nouveau projet de loi sur le logement.

« Comment allons-nous permettre trois unités sur un lot et en même temps, préserver la place pour les arbres? Comment allons-nous permettre trois unités sur un lot et, en même temps, fournir un espace d'agrément privé? » — Une citation de Jeff Leiper, conseiller municipal de Kitchissippi

Il y a beaucoup de points d'interrogation, mais à ce stade-ci, je pense que les villes vont avoir une apparence différente dans certains quartiers qui ont eu la même apparence pendant très longtemps.