Eastway Tank : la Ville Ottawa dévoile un mémorial pour les six travailleurs tués

Jusqu’ici, Louise Martel visitait la propriété Eastway Tank Pump and Meter, dans le sud d'Ottawa, pour prier pour son partenaire Rick Bastien, une des six victimes de l’explosion de janvier dernier.

Désormais, elle dispose d’un nouvel endroit. Une place qu'elle juge beaucoup plus paisible pour penser à l'homme qu'elle envisageait d'épouser.

Et moins graphique , a-t-elle ajouté à propos du parc verdoyant Merivale Gardens.

Plusieurs familles touchées par le drame d'Eastway Tank se sont réunies, mercredi. Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

Lors d'une cérémonie mercredi après-midi, Mme Martel et d'autres familles en deuil se sont réunies dans le parc, situé à environ deux kilomètres à l'ouest d'Eastway Tank. Le maire Jim Watson et le conseiller de Knoxdale-Merivale, Keith Egli, y ont dévoilé un nouveau monument commémoratif permanent pour rendre hommage aux six victimes.

Un nouveau banc fait face à une plaque commémorant Rick Bastien, Étienne Mabiala, Danny Beale, Kayla Ferguson et Russell McLellan – décédés dans l'explosion du 13 janvier – ainsi que Matt Kearney, qui a succombé à ses blessures à l'hôpital, le lendemain.

Il s'agit du pire accident de travail à Ottawa depuis des décennies.

Toujours en attente de réponses

La Ville a planté six arbres dans le parc, un pour chaque âme perdue , a déclaré M. Watson dans une brève allocution aux familles.

Mme Martel s'est dit heureuse d'avoir l'occasion de rencontrer d'autres personnes touchées par ce drame, y compris un employé hospitalisé après l'explosion, mais qui a survécu.

Je suis contente qu'il aille mieux. Pas bien, mais mieux , a-t-elle glissé.

Un certain nombre d’institutions, dont le ministère du Travail de l'Ontario et le Bureau du commissaire des incendies, continuent d'enquêter sur l'explosion.

Plus tôt ce mois-ci, un enquêteur principal du Bureau du commissaire des incendies a indiqué que deux scénarios sont à l’étude pour expliquer l'explosion, mais on ne sait toujours pas quand ses conclusions finales seront rendues publiques.

Tout le monde aimerait avoir des réponses , a reconnu M. Egli, qui est à l’origine de l’idée d’un mémorial permanent pour les victimes.

Mais je pense que nous voulons avant tout avoir les bonnes réponses et nous voulons nous assurer que l'enquête est menée correctement, que toutes les pistes sont examinées et d’avoir toutes les meilleures options pour faire avancer les choses.

Après l'explosion, des gens ont laissé des photos, un chapeau de travail et d'autres souvenirs sur le site d'Eastway Tank. Un grand nombre de ces objets, y compris des photos désormais jaunies, sont restés en place sur le site, mercredi.

Une vraie tragédie , dit le maire d'Ottawa

Le maire Watson, dans ses remarques aux familles, a réfléchi au contraste frappant entre le rassemblement de mercredi et un autre événement auquel il avait récemment assisté : le 100e anniversaire d'une Ottavienne.

Le maire Jim Watson et le conseiller de Knoxdale-Merivale, Keith Egli, ont dévoilé un nouveau monument commémoratif permanent pour rendre hommage aux six victimes d'Eastway Tank. Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

La plupart de ces personnes avaient leur vie devant eux , a-t-il dit à propos des victimes d'Eastway Tank, en entrevue après la cérémonie.

Ils étaient assez jeunes. Ils ne pourront pas voir leurs enfants ou leurs petits-enfants ou leurs amis obtenir leur diplôme, se marier, avoir leurs propres enfants , a-t-il réagi. C’est une vraie tragédie.