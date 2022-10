Deux nouvelles cliniques desservent les patients sans médecin de famille à l’Î.-P.-É.

Les gens à l’Île-du-Prince-Édouard qui n’ont pas de médecin de famille et qui ont besoin d’une consultation médicale en personne plutôt qu’en ligne ont maintenant accès à deux nouvelles cliniques.

Les cliniques situées à Charlottetown et à Summerside offrent les services d’infirmières praticiennes, de médecins et d’autres fournisseurs de soins de santé. Elles constituent de nouveaux points d’accès aux soins de santé primaires, souligne la régie Santé Î.-P.-É. dans un communiqué.

Les personnes qui n’ont pas de fournisseur de soins de santé primaires ont accès à des consultations médicales virtuelles depuis 2020. Le service dessert plus de 200 personnes par semaine.

Santé Î.-P.-É. explique que certaines personnes qui demandent une consultation virtuelle ont en fait besoin d’une consultation en personne.

Les nouvelles cliniques ont ouvert leurs portes cet automne et elles sont encore dans la phase de lancement de leurs activités. Elles peuvent recevoir un peu plus d’une dizaine de patients par jour. Le nombre de rendez-vous disponibles doit augmenter au fur et à mesure que la régie recrute du personnel additionnel.

Les personnes sans médecin de famille qui souhaitent avoir accès aux soins virtuels et aux cliniques de soins primaires sont invitées à s’inscrire sur le registre des patients de Santé Î.-P.-É.  (Nouvelle fenêtre) et à consulter la page web sur les soins de santé virtuels  (Nouvelle fenêtre) .

Les personnes qui avaient un médecin de famille ayant récemment fermé son bureau ont été automatiquement inscrites au service virtuel.

Le gouvernement rémunère aussi des pharmaciens pour évaluer des maladies courantes et prescrire un traitement.