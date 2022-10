Le Canada mène une « mission d’évaluation en Haïti » afin de déterminer comment il « peut contribuer à la réponse internationale » aux crises humanitaires, sanitaires et sécuritaires qui balayent la perle des Antilles.

Une délégation du gouvernement fédéral mène des consultations avec plusieurs partenaires, dont les Nations unies et la Communauté des Caraïbes (CARICOM), explique un communiqué du bureau de la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly.

« Cette délégation se trouve actuellement en Haïti pour consulter les intervenants afin d’explorer différents moyens d’aider le peuple haïtien à résoudre les crises humanitaires et de sécurité, ainsi que déterminer de quelle façon le Canada peut contribuer à la réponse internationale. » — Une citation de Mélanie Joly, ministre des Affaires étrangères du Canada

Depuis 2010, Ottawa a versé près de 2 milliards de dollars pour aider à renforcer les institutions haïtiennes, y compris la Police nationale , note également la missive du ministère des Affaires étrangères.

Antony Blinken au Canada

Par ailleurs, le secrétaire d’État Antony Blinken se rendra cette semaine à Ottawa et à Montréal en prévision d'un sommet mondial et d'une possible intervention militaire en Haïti.

M. Blinken doit arriver à Ottawa jeudi pour participer à des discussions formelles avec la ministre Joly et le premier ministre Justin Trudeau sur la crise humanitaire en Haïti, le soutien à l'Ukraine, les droits de la personne en Iran et la politique nord-américaine en matière de réfugiés.

Le Canada et les États-Unis tentent de répondre à la demande d'intervention militaire étrangère formulée par le gouvernement haïtien.

Le gouvernement haïtien par intérim gère un pays plongé dans le chaos depuis l’assassinat du président Jovenel Moïse en juillet 2021.

Mélanie Joly lors d'une rencontre avec le secrétaire d'État Antony Blinken en 2021 Photo : Associated Press / Olivier Douliery

Depuis septembre, des groupes armés ont bloqué l'accès aux réserves de carburant, ce qui a entraîné une pénurie de produits de base, d'eau potable et de services médicaux. Tout cela à travers une éclosion de choléra.

Le Canada et les États-Unis ont envoyé des véhicules blindés et les Nations unies songent aussi à une intervention militaire sur le terrain pour rétablir l'ordre. Une position appuyée par le secrétaire général Antonio Guterres.

Ottawa hésite à s’engager

Le gouvernement Trudeau demeure flou sur ses intentions de déployer des militaires, alors que les généraux dénoncent une pénurie de personnel.

L'ambassadeur du Canada en Haïti, Sébastien Carrière Photo : Radio-Canada

La semaine dernière, la ministre de la Défense Anita Anand a indiqué que le Canada pourrait jouer un rôle dans l'intervention en envoyant de l'aide en Haïti. Elle a cependant fait preuve de prudence avant de s'engager.

La semaine dernière, l’ambassadeur du Canada en Haïti Sébastien Carrière avait déclaré que la solution durable au problème de sécurité en Haïti, c'est le renforcement de la Police nationale d'Haïti [PNH] .