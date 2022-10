Confronter ses émotions en chanson, le pari du spectacle scolaire d’Ariane DesLions

On parle des conflits familiaux, de pauvreté de santé mentale donc des sujets un peu plus difficiles, mais le ludique et la musique permettent de dédramatiser tout ça, dit l’auteure-compositrice-interprète.

Ariane DesLions a travaillé en santé mentale et en itinérance avant de se lancer dans le théâtre pour enfants dans l'espoir d’aider les jeunes à trouver des mots pour exprimer leurs émotions.

« Je pense que les enfants sont capables d’entendre parler à propos de tous les sujets, il suffit simplement de mettre des mots. » — Une citation de Ariane DesLions, auteure-compositrice-interprète

La fabricoleuse fabrique toutes sortes d'instruments, mais aussi des mots, comme un parent montgolfière, qui est parfois distant, et une tempête pour parler de la colère.

Une image qui a résonné avec le jeune Antoine Massé.

Quand nos parents disent qu’on ne peut pas faire les choses qu’on veut, on devient fâché pis là ça commence à faire une grosse tempête dans notre tête , remarque l’élève de 3e année de l'École Rose-des-Vents à Greenwood.

Il était content d'apprendre quelques trucs pour calmer ses tempêtes et il a beaucoup apprécié les instruments un peu comiques du spectacle, comme la guitare en roue de vélo.

J’ai aussi beaucoup aimé les instruments , lance la jeune Naomie Lafontaine de 5e année, qui décrit le ukulélé encastré dans une boîte à lunch métallique comme son préféré.

Ariane et son complice Tiyou, qui ne communique que par les sons et la musique, utilisent une dizaine d’instruments pour présenter les multiples chansons du spectacle.

On fait de la musique avec tout , dit Ariane DesLions.

C’est vraiment une manière de communiquer, de se comprendre et d’exprimer nos émotions.

Pour Léonie Ouellet, une jeune de 2e année à l'École Rose-des-Vents le plus impressionnante ce sont les percussions.

Ma chanson préférée était celle avec les chaussures qui tapent , dit-elle

Le directeur adjoint de l’École, Alex Godbold a lui aussi aimé le spectacle.

J’ai trouvé la thématique sérieuse mais en même temps c’étais présenté de manière comique, on entendait les enfants rires , raconte-t-il.

Il est d’ailleurs très content de revoir les spectacles promulgués par l’organisme RADARTS de retour dans les écoles du CSAP cette année.

Ça fait tellement de différence dans la vie des élèves , affirme monsieur Godbold.

En plus, ça nous aide à réaliser que l’apprentissage ou l’éducation, ce n’est pas toujours dans une salle de classe que ça peut se passer.