Des Sherbrookois se font entendre quant à l’avenir des manèges militaires

L'événement, qui a eu lieu mercredi soir au Bureau du secteur Mont-Bellevue, sur la rue Thibault, a surtout attiré des vétérans, mais des fonctionnaires et des amateurs de patrimoine se sont aussi déplacés. Des citoyens ont également envoyé leurs suggestions en ligne.

L’idée d’organiser une soirée d’échanges avait été proposée lors d’une séance du conseil municipal en juillet dernier, avec d’autres résolutions, dont celle de demander au gouvernement fédéral de restaurer les manèges.

Mercredi, la salle a profité de la période de commentaires pour s'opposer presque unanimement à la reconversion des bâtiments pour un usage non militaire, comme la construction de condos. Selon de nombreuses personnes présentes, les manèges devraient plutôt continuer à servir à la formation et au recrutement de personnel militaire à même le centre-ville de Sherbrooke.

Des vétérans ont aussi partagé leur inquiétude de voir les bâtiments patrimoniaux être abandonnés par le ministère de la Défense, voire éventuellement détruits. L’un d’entre eux a reconnu que le manège William ne répond présentement pas aux besoins d’entraînement des troupes, et a souligné qu’il fallait le mettre à jour pour ne pas qu’il tombe dans la vétusté, tout en respectant son caractère historique.

Une présentation sur l’histoire et l’importance patrimoniale du manège a aussi été organisée en début de soirée. Il a notamment été rappelé que le manège militaire William a été construit dans ce qui est aujourd’hui l’un des plus anciens palais de justice du Québec. L'édifice a aussi été l’une des premières œuvres de l'architecte William Footner, qui est derrière le Marché Bonsecours, à Montréal.

Une belle initiative

Wilfrid Morin, un ingénieur de formation qui a agi pendant 15 ans comme colonel honoraire des Fusiliers de Sherbrooke, s’est dit très satisfait de la soirée.

Une belle initiative de la part de la mairesse. Je pense que ce soir, elle nous a donné l’opportunité de travailler ensemble et d’être exigeants. Ces manèges-là font partie de notre patrimoine, ça fait partie de l’histoire de la Ville, et on y tient mordicus.

« On veut garder nos unités en santé dans des manèges restaurés. C’est ce qu’on veut. » — Une citation de Wilfrid Morin

La mairesse Évelyne Beaudin était d'ailleurs présente. Elle a réitéré son intention de sauvegarder les manèges en prenant pour exemple le manège militaire de Québec, qui a subi un important incendie en 2008 et qui a depuis été restauré avec l'aide du gouvernement fédéral.

Le message que je veux porter auprès du gouvernement fédéral c’est que oui, le manège militaire de Québec avait une importance incontournable pour la Ville de Québec, et bien le manège militaire William a une importance incontournable pour Sherbrooke , a-t-elle martelé, sous les applaudissements de l’auditoire.

« On souhaite que les changements nécessaires soient effectués pour pouvoir préserver cette mémoire collective là. Ces bâtiments-là font la fierté de Sherbrooke, et au conseil municipal, à moins d’indications contraires, on va se battre jusqu’au bout pour ces joyaux de la communauté. » — Une citation de Évelyne Beaudin, mairesse de Sherbrooke

Ce soir, le message était on ne peut plus clair. On en a des enjeux à Sherbrooke qui nous déchirent : des pistes cyclables devant des commerces, des stationnements que l’on ouvre ou que l’on ferme. On en a des enjeux qui nous déchirent. Celui-là, je suis convaincue que c’est un enjeu consensuel. [...] Je comprends que la mission que vous donnez au conseil municipal est claire , a-t-elle ajouté.

La mairesse a précisé avoir l'intention de partager les suggestions de l’auditoire avec les autres paliers de gouvernement. Une représentent du bureau de la députée de Sherbrooke, Élisabeth Brière, était d’ailleurs présente à la soirée.