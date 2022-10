Une école d’Edmonton propose de jouer à des jeux vidéo pour encourager la motivation

Trop jouer à un jeu vidéo est une activité que bien des parents désapprouvent en raison des risques pour la santé mentale et la sédentarité. Pourtant, cette activité trouve un nouveau sens pour des élèves de la 7e à la 9e année de l’école Vimy Ridge d’Edmonton, qui participent à un programme éducatif spécial.

Les élèves passent un peu plus d’une heure, en matinée, à jouer avec des jeux comme Rocket League, Valorant et Overwatch. Les élèves apprennent aussi à programmer et à construire leur propre ordinateur.

Deux mois après le début du programme, en septembre, l’enseignant Joshua Hubert en dresse un bilan positif.

C’est fantastique, les enfants sont excités d’arriver en classe le matin , dit-il. L’élève de 7e année, Sebastion Compri renchérit. Les enfants adorent ça parce que, chaque jour, ils viennent ici, rient et s'amusent à jouer à tous ces jeux!

C'est une façon, pour ces jeunes, de garder leur motivation, mais aussi de trouver de nouveaux débouchés.

L’élève Jake Neult rêve de devenir joueur professionnel. Tu peux jouer dans des tournois et faire beaucoup d'argent , lance-t-il.

Le directeur du programme Travis Bouchard propose aussi d’autres perspectives aux participants. De nombreuses universités offrent des bourses d'études aux joueurs les plus talentueux, ça peut permettre de payer des études postsecondaires , donne-t-il en exemple.

Ce nouveau sport a cependant un coût : comme pour les autres programmes de sports-études, les parents doivent débourser 3500 $ par année et les élèves doivent avoir leur propre ordinateur.

Selon Travis Bouchard, c'est cependant un investissement qui vaut la peine. Nous avons une communauté, maintenant, les élèves sont avec des gens comme eux avec qui ils s’entendent et ça fait une immense différence.

L'école est en discussion avec des ligues à travers l'Amérique du Nord pour que les élèves puissent compétitionner avec des joueurs d'un peu partout sur le continent.