Plus de 50 % des habitants du Grand Vancouver disent appartenir à une minorité visible

Ces 54 % représentent une hausse comparativement au dernier recensement de Statistique Canada. En 2016, 49 % des résidents du Grand Vancouver disaient appartenir à une minorité visible.

Cette augmentation est principalement due aux 154 820 immigrants qui se sont installés dans le Grand Vancouver entre 2016 et 2021, la plupart d'entre eux venaient d'Inde (30 545) et de Chine (28 970).

Selon Statistique Canada, les groupes ethniques non blancs les plus importants sont les Chinois, qui représentent 19,6 % de la population. Les Sud-Asiatiques représentent, quant à eux, 14,2 % de la population et les Philippins, 5,5 %.

Je pense simplement que cela montre à quel point notre communauté est en train de changer , explique Andy Yan, le directeur du City Program de l'Université Simon Fraser.

Les anciennes façons de voir le Grand Vancouver, pas seulement Vancouver et Richmond, mais des endroits comme Surrey et Langley, sont celles qui doivent changer avec le temps, et ce n'est qu'un marqueur.

Richmond, une ville aux origines diverses

Selon Statistique Canada, 80,3 % des résidents de la municipalité de Richmond, au sud de Vancouver, s’identifient comme appartenant à une minorité visible. À Vancouver, la proportion de personnes s’identifiant comme telles est de 54,5 %.

Parallèlement, les différences démographiques entre la région métropolitaine de Vancouver et le reste de la Colombie-Britannique ont continué de s'accentuer.

Environ 75 % des immigrants récents de la province se sont installés dans la région métropolitaine de Vancouver et la région a continué d'avoir une part beaucoup plus importante de ce que Statistique Canada appelle les « minorités visibles » que les autres grandes régions de la province.

La Colombie-Britannique : la province la moins religieuse au pays

Les données de Statistique Canada portaient également sur la composition ethnoculturelle et religieuse de la population . Selon le recensement, 52 % des Britanno-Colombiens ont déclaré qu'ils ne pratiquaient aucune religion, soit le taux le plus élevé de toutes les provinces et territoires.

La publication finale des données aura lieu le 30 novembre et contiendra des informations sur l'éducation, les carrières et les modes de transport pour se rendre au travail.

Avec les informations de Justin McElroy