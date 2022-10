Un nouveau local cinq fois plus grand à Alma pour l’Association Renaissance

L'organisation qui offre des services aux personnes ayant subi un traumatisme craniocérébral ainsi qu’à leurs proches, n'a eu d'autre choix que d'ouvrir un nouveau local plus grand au centre-ville d'Alma pour mieux répondre aux besoins de sa clientèle jeannoise. Le nouveau local est cinq fois plus grand que le précédent.

On est gâté, on l'apprécie beaucoup , a reconnu Stéphane Lalancette, membre de l'Association Renaissance du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ce dernier a eu un grave accident de voiture à 25 ans. Il vit depuis avec un traumatisme crânien sévère.

Notre cerveau est attaqué, c'est comme le moteur de notre personne. J'ai de la misère avec mon équilibre, ma mémoire. [...] Entre traumatisés crâniens, on se comprend bien , a-t-il raconté.

Stéphane Lalancette est membre de l’Association Renaissance du Saguenay-Lac-Saint-Jean depuis plusieurs années. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Depuis trois ans au Lac-Saint-Jean, le nombre de personnes qui bénéficient des services de l'association a augmenté de 40 %.

C'est nous qui sommes comme présents pour la suite des choses une fois que la réadaptation est terminée. C'est toujours sur base volontaire. C'est sûr qu'on a beaucoup de références. On a beaucoup d'autoréférences aussi. Avec le temps, l'association se fait beaucoup connaître, ce qui fait en sorte qu'on est un peu plus présent dans les milieux. On fait de la sensibilisation , a relaté Audrey Fortin, intervenante pivot de l’Association Renaissance.

L'organisation compte 400 membres actifs et cinq bureaux actuellement au Saguenay-Lac-Saint-Jean. En plus d’Alma, ils sont situés à Dolbeau-Mistassini, Roberval, Saint-Félicien et Saguenay.

Près de 20 intervenants travaillent pour l'Association Renaissance dans la région. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

En 2021 et 2022, l'organisme a offert plus de 3000 services individualisés auprès de la clientèle.

Différentes activités sont organisées chaque semaine et les camps renaissance permettent aussi aux bénéficiaires de réaliser des sorties.

De l'information

Des séances d'information sont aussi offertes par l'organisme pour démystifier, entre autres, les impacts d'un traumatisme crânien.

Selon l'endroit où l'impact va avoir eu lieu, les séquelles vont être différentes. Le lobe frontal, on parle beaucoup de la gestion des émotions, la personnalité aussi qui est là. Quand on parle aussi de l'aspect du filtre, c'est vraiment là qu'on va trouver ça. Il y aussi le lobe temporal qui lui va gérer un peu plus l'aspect de la mémoire, la conservation des souvenirs un peu plus à long terme. Mais aussi tout ce qui est de la planification qui peut être touché par ce lobe-là , a ajouté l’intervenante Marianne Lemaire.

Les séquelles d’un traumatisme craniocérébral (TCC) varient selon l’endroit qui a été touché au cerveau. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Actuellement, le regroupement peut compter sur 17 intervenants dans la région.

Pour Stéphane Lalancette, ce sont tous et toutes des perles grâce à qui il peut connecter avec le monde et vaincre l'isolement.

Ces gens-là, ils m'ont aidé à avoir plus confiance en moi, à bien m'occuper de moi , a-t-il partagé.

Au Québec, près de 13 000 personnes sont victimes d’un traumatisme crânien chaque année.

D’après un reportage de Laurie Gobeil