CFNS : une histoire de famille

Il y a 70 ans, la station de radio CFNS entrait en ondes, à Saskatoon. Entre 1952 et 1973, ses artisans y ont fait vivre la langue et la culture canadiennes-françaises en Saskatchewan. Des décennies plus tard, deux francophones racontent CFNS telle qu’ils l’ont vécue, au travers de leurs vies familiales.

Découvrez une collection de photos représentant l'histoire de CFNS préparée par la Société historique de la Saskatchewan en cliquant ici (Nouvelle fenêtre) .

De secrétaire à animatrice vedette

La relation entre Robert Papen et la radio française de la Ville des Ponts débute dans les années 1950 lorsque sa mère, Marie-Antoinette Papen, est embauchée par CFNS à titre de secrétaire.

Rapidement, les dirigeants de la station voient en elle un potentiel radiophonique. Ils décident de lui confier la barre d'une émission spécialement destinée aux femmes.

C'était probablement le programme le plus populaire de tous ceux de CFNS , se rappelle Robert Papen.

D'abord embauchée comme secrétaire, Marie-Antoinette Papen deviendra animatrice, puis directrice générale par intérim de CFNS. (archives) Photo : Radio-Prairies-Nord Ltee

Marie-Antoinette Papen propose à ses auditrices Au fil de l'heure : une émission sur la vie féminine moderne où elle partage des conseils ménagers, des recettes et des techniques pour l’éducation des enfants.

« Ma mère était d'une certaine manière avant-gardiste, mais également assez conservatrice, venant d'une famille très catholique. » — Une citation de Robert Papen, fils de l'animatrice Marie-Antoinette Papen

Elle traduisait des recettes glanées dans des revues, souvent anglaises. Nous, les enfants, étions ses cobayes. Elle nous faisait manger ses recettes avant de les diffuser à son programme , explique Robert Papen.

« Partout où elle allait, tout le monde la reconnaissait! » — Une citation de Robert Papen, fils de l'animatrice Marie-Antoinette Papen

Femme empathique et tournée vers le monde, Marie-Antoinette Papen avait également lancé une campagne de financement pour les lépreux. Elle ramassait des dons et elle envoyait ça dans différents endroits au monde, surtout en Afrique et même à l'île Maurice , raconte son fils.

Sa notoriété radiophonique lui vaudra d'ailleurs d’être connue partout en Saskatchewan comme "Madame la Lèpre" .

Une station comme maison

Peu de temps après sa mère, c'est au tour du père de Robert Papen, Charles Papen, de faire son entrée à CFNS en tant que gérant de la station.

La station de radio était d'abord située au coin des rues Broadway et Taylor, à Saskatoon, dans le quartier Nutana. (archives) Photo : Radio-Prairies-Nord Ltee

On a emménagé dans le bâtiment du poste, raconte Robert Papen. On avait pris l'un des bureaux pour faire notre salon. Pour aller dans la chambre à coucher, à la cuisine ou de la cuisine au salon, il fallait traverser le couloir et croiser les employés du poste.

« On connaissait tous les annonceurs. C'était notre famille finalement. » — Une citation de Robert Papen, fils de Marie-Antoinette et de Robert Papen

Charles Papen à son bureau, en 1958. (archives) Photo : Radio-Prairies-Nord Ltee

Pour le jeune Robert Papen, vivre au sous-sol de la station lui permet de découvrir la musique de l'époque.

On recevait une quarantaine [de disques] par semaine, mais mon père et ma mère ne permettaient pas de jouer de la musique anglophone sur les ondes de CFNS, raconte-t-il. Ma mère me donnait les disques alors ça me permettait d'écouter Elvis Presley et tous les artistes du rock and roll de ce temps-là.

Charles Papen remet une bicyclette au jeune gagnant d'un concours. (archives) Photo : Radio-Prairies-Nord Ltee

[CFNS] était leur vie, c'était leur passion, assure Robert Papen à propos de ses parents. Ils y croyaient. C’était les conversations qu'on avait à la maison.

« Leur vie était absolument, totalement axée sur CFNS. » — Une citation de Robert Papen, fils de Marie-Antoinette et de Robert Papen

Une radio, une mission, une vie

En 1961, à la suite du décès de Charles Pepen, c'est au tour de Raymond Marcotte de prendre la direction de la radio francophone de Saskatoon.

Le premier directeur des programmes de CFNS, Fernand Ippersiel, est au micro. Son patron, Théodore Préfontaine, est assis juste derrière lui. (archives) Photo : Ray Hume

Si la communauté est petite, les besoins de la station en personnel sont grands. CFNS recrute donc de jeunes gens venus de l’est du Canada qui souhaitent faire carrière à la radio.

Mon père embauchait beaucoup d'hommes célibataires qui venaient soit du Québec ou de l'Ontario, indique Monique Marcotte, la fille de Raymond Marcotte. Ils étaient un peu dépaysés quand ils arrivaient à Saskatoon.



Ma mère avait l'habitude, les vendredis soir, de les inviter chez nous. Elle faisait un gros pot de spaghetti, raconte-t-elle. On accueillait avec un beau souper ensemble [...] et, par la suite, ils jouaient aux cartes jusqu'à minuit le soir.

Monseigneur Baudoux, futur archevêque de Saint-Boniface, bénit la nouvelle station de CFNS, en 1952. (archives) Photo : Ray Hume

Mon père s'assurait que ces jeunes hommes soient présentés auprès de l'église Saints-Martyrs-Canadiens, ce qui était très important à l’époque , précise Monique Marcotte.

Sa mère en profitait également pour s’assurer que les nouveaux employés ouvrent un compte à la caisse populaire francophone… qui était justement dans le sous-sol du domicile familial.

Félix Leclerc profite d'une tournée en Saskatchewan pour visiter les studios de CFNS, en 1963. (archives) Photo : Radio-Prairies-Nord Ltee

Raymond Marcotte veille sur CFNS jusqu’au moment où, en 1973, les stations privées CFNS et CFRG, à Gravelbourg, passent aux mains de Radio-Canada, entraînant du même coup leur fermeture.



La pratique de Radio-Canada, à ce moment-là, était de se localiser dans les capitales, explique Monique Marcotte. Saskatoon et Gravelbourg perdent leur point de vue, leur radio communautaire.

En entrant dans le réseau national de Radio-Canada, la programmation change. On recevait la grande majorité des émissions du Québec plutôt que de la Saskatchewan , raconte-elle.

L'acquisition entraîne également un changement d'accent. On entendait beaucoup moins l'accent saskatchewanais qu'on l'avait entendu avant , fait-elle remarquer.

Carte de la région de Saskatoon montrant le rayonnement de CFNS. (archives) Photo : Radio-Prairies-Nord Ltee

En 1975, Radio-Canada augmente la puissance de l’émetteur de 1000 watts à 10 000 watts. La fréquence passe du même coup du 1170 kHz au 860 kHz.

Près de 50 plus tard, Monique Marcotte déplore que le signal de Radio-Canada à Saskatoon soit encore diffusé sur la bande AM, plutot que la bande FM. C’est quand même surprenant parce qu'on entend le français à Saskatoon. Il y a quand même une communauté bien ancrée ici.

L'animateur Jacques Dallaire sur un char allégorique de CFNS lors d'un événement à Saint-Front, à l'est de Saskatoon, en 1956. (archives) Photo : Len Hillyard, Saskatoon

Au fil des décennies et de ses transformations, CFNS a servi d'amarre pour de nombreuses familles francophones de la région.

Quand j'étais petite fille, le chapelet passait en ondes après le repas du souper. On disait le chapelet ensemble, c'était un lien communautaire, un lien religieux, explique Monique Marcotte. La radio était importante chez nous, il n’était pas permis de parler l'anglais dans la maison.

Malgré sa vente à Radio-Canada, l'héritage des artisans de CFNS demeure.