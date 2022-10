Cabinet fantôme de QS : des dossiers importants pour les recrues

Pour tenir tête au gouvernement Legault, Québec solidaire (QS) confie les importants dossiers des finances, de l’environnement et des transports à ses trois recrues. Le chef parlementaire, Gabriel Nadeau-Dubois, hérite toutefois de la priorité absolue du parti : la lutte contre les changements climatiques.

Il s’agira d’ailleurs du seul dossier défendu par M. Nadeau-Dubois, qui a répété à maintes reprises au cours de la dernière campagne que le mandat qui commence serait celui de la dernière chance pour relever le défi climatique.

Sa collègue et co-porte-parole Manon Massé, qui était responsable de ce dossier à la fin de la dernière législature, conserve les relations avec les Premières Nations et les Inuit et les enjeux liés à la communauté LGBTQ.

Mme Massé gagne par ailleurs les services sociaux en déficience intellectuelle et en trouble du spectre de l’autisme, ainsi que la solidarité sociale, l’action communautaire et l’itinérance.

La condition féminine, dont elle avait aussi la responsabilité, passe aux mains de la députée de Mercier, Ruba Ghazal, qui sera également porte-parole en matière de langue française, de culture et de communications.

Ruba Ghazal a été réélue dans Mercier. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Elle sera aussi la vis-à-vis de Bernard Drainville dans le dossier de l’éducation.

Des recrues à l’avant-plan

En plein contexte d’instabilité économique, le nouveau député de Maurice-Richard, Haroun Bouazzi, hérite des finances, de l’économie et de l’innovation.

Celui qui cumule plus de 15 ans d’expérience à la BDC, la banque des entrepreneurs canadiens, sera aussi responsable du dossier de l’énergie. Il fera donc face à deux poids lourds du gouvernement, soit Pierre Fitzgibbon et Éric Girard.

Haroun Bouazzi a remporté la circonscription de Maurice-Richard le 3 octobre dernier. Photo : Radio-Canada / Sarah Champagne

La nouvelle députée de Verdun, Alejandra Zaga Mendez, titulaire d’un doctorat en développement durable et conservation, viendra quant à elle appuyer son chef parlementaire en devenant porte-parole en environnement.

Elle sera aussi responsable de la faune, des parcs, des ressources naturelles, des forêts, de l'agriculture, des pêcheries et de l'alimentation, de la jeunesse ainsi que des relations avec les Québécois d’expression anglaise.

Alejandra Zaga Mendez était aussi présidente de QS jusqu'à sa victoire dans Verdun. Photo : Radio-Canada / Benoît Chapdelaine

Dans l’épineux dossier des transports, le nouveau député de Taschereau, Étienne Grandmont, a été choisi pour donner la réplique à la ministre Geneviève Guilbault.

M. Grandmont, ex-directeur général de l’organisme Accès transports viables, sera aussi à l’avant-plan dans les dossiers de l’aménagement du territoire, du développement régional, des affaires municipales, des infrastructures et du tourisme.

Étienne Grandmont succède à Catherine Dorion comme député de Taschereau. Photo : Radio-Canada / Andre-Pier Berube

La santé, la justice et l’immigration aux vétérans

Les députés qui cumulent de l’ancienneté ne seront pas en reste. Vincent Marissal conserve ses dossiers de la santé, de la métropole et de l’éthique, auxquels s’ajoutent désormais les sports.

Le député de Laurier-Dorion, Andrés Fontecilla, demeure quant à lui responsable du logement, de l’immigration, de la sécurité publique et de la lutte contre le racisme.

Alexandre Leduc, réélu dans Hochelaga-Maisonneuve, conserve l’enseignement supérieur, la laïcité et le travail, en plus de gagner l’emploi et de devenir leader parlementaire.

Alexandre Leduc succède à Christine Labrie comme leader parlementaire de QS. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Sa prédécesseure à ce poste, la députée de Sherbrooke Christine Labrie, sera notamment responsable d’intervenir sur les enjeux liés au Conseil du Trésor face à la ministre Sonia LeBel. Elle s’occupera aussi de justice, de services sociaux et des aînés.

Enfin, le député de Jean-Lesage, Sol Zanetti, conserve plusieurs dossiers : la Capitale-Nationale, les institutions démocratiques, les relations canadiennes et la souveraineté. Il hérite aussi de la famille et de l’accès à l’information.