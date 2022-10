Lebret et la Première Nation Star Blanket lancent une usine de traitement d’eaux usées

La municipalité de Lebret et la Première Nation crie Star Blanket, dans le sud de la Saskatchewan, ont officiellement inauguré mardi une nouvelle installation de traitement des eaux usées d'une valeur de 3,3 millions de dollars. Cette usine considérée comme écoresponsable a déjà reçu le prix de l'eau en juillet 2022.

Selon le maire de Lebret, Lloyd Virag, cette nouvelle installation est une amélioration considérable pour les communautés.

Il est très important que nous trouvions des moyens de traiter les eaux usées et de les rendre moins nocives pour l'environnement, et notre procédé permettra en fait de purifier davantage les lacs, les ruisseaux et les rivières , a-t-il déclaré.

L'installation est devenue pleinement opérationnelle en novembre 2021, la construction ayant commencé à l'automne 2020.

Selon un communiqué, l'installation desservira les entreprises et environ 300 personnes à Lebret, ainsi que 126 personnes à Wa-Pii Moos-Toosis, dans la Nation crie Star Blanket.

L’usine dispose d'outils capables de traiter les eaux usées à une température proche du point de congélation et d'éliminer l'ammoniac.

Une nouvelle conduite de refoulement et une station de relèvement ont également été installées , précise le communiqué.

La mise en service de cette usine améliorera la qualité de vie de nombreuses Premières Nations, car beaucoup d'entre elles n'ont pas d'eau potable de bonne qualité a déclaré Cathrine Stonechild, conseillère de la Nation crie de Star Blanket, responsable du portefeuille de la santé et du développement social.

Cela va être important pour les générations futures , a-t-elle ajouté.

Environ la moitié du projet a été financée par le Fonds Chantiers Canada du gouvernement fédéral, qui finance des projets dans les collectivités de moins de 100 000 habitants, ainsi que par le gouvernement provincial.

Chacun des gouvernements a versé 860 666 $, pour un total de 1,72 million de dollars.

En juillet, l'écomusée de Calling Lakes a remis un prix de l'eau à Lebret et à la Nation crie Star Blanket pour avoir fait en sorte que leur ouvrage atteigne cinq objectifs de développement durable des Nations unies, selon un communiqué.

Une infrastructure de traitement des eaux usées de qualité aide à garder nos collectivités et notre environnement en santé a déclaré Dominic LeBlanc, ministre fédéral des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, dans un communiqué.

Avec les informations de Richard Agecoutay