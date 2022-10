Système pyramidal : un pasteur condamné à rembourser plus de 12000 $ à des souscripteurs

Un pasteur de Regina a été condamné par un tribunal de la Saskatchewan à rembourser plus de 12 000 $ à des plaignants victimes d'un stratagème financier pyramidal présenté comme un fonds destiné à aider les personnes dans le besoin.

Le fondateur et pasteur de I Am Centre Church, Jonnahs Amissih a ainsi reçu l'injonction de rembourser la somme à trois personnes lésées dans cette affaire, y compris les frais de justice.

Il est accusé d'avoir utilisé son autorité de pasteur de cette église pour attirer des investisseurs potentiels dans un système pyramidal, selon le juge Paul Demong.

« Le défendeur a trompé les plaignants en présentant frauduleusement la nature de l'investissement et la promesse de rendements importants » — Une citation de Extrait du jugement du juge Paul Demong, de la cour provinciale de la Saskatchewan, en date du 31 août.

Selon les documents judiciaires récemment mis en ligne, Jonnahs Amissih avait organisé ce qu'il a décrit comme un programme d'investissement communautaire, auquel les trois plaignants ont été invités à participer à l'automne 2020.

Les personnes qui investissaient apportaient de l'argent au sein du groupe et M. Amissih créait une série de cercles de paiement peut-on lire dans la décision.

Une fois le cercle rempli, la première personne à contribuer à ce cercle se verrait offrir le total de la contribution, moins des frais de bureau qui devaient être payés lorsque le don était attribué, explique la décision.

Jonnahs Amissih a déclaré que si une personne contribuait pour 100 dollars, le retour sur investissement serait de 700 dollars en une semaine. Si elle contribuait pour 2000 dollars, le retour serait de 8000 dollars en deux semaines, si elle contribuait pour 5000 dollars, le retour serait de 20 000 dollars en deux semaines . indique le juge.

Tous les paiements devaient être effectués en espèces

Les trois plaignants sont un couple, Emmanuel Amadi et Nelly Amadi, et le frère d'Emmanuel, Casmir Opara, qui se sont fait avoir par la supercherie.

Chacun d'entre eux soutient que M. Amissih a garanti que cela fonctionnerait en substance, il a garanti le retour dans le délai stipulé , a écrit le juge Paul Demong dans sa décision.

Emmanuel Amadi a pour sa part déclaré avoir fait un investissement total de 13 200 dollars et avoir obtenu un rendement total de 4920 dollars.

Nelly Amadi a elle déclaré avoir contribué à hauteur de 900 dollars, mais n'avoir obtenu aucun retour, selon la décision.

Quant à Casmir Opara, il a informé la cour qu'il avait versé un total de 2700 dollars et obtenu un rendement de 800 dollars.

Les trois plaignants ont affirmé que le rendement garanti sur leurs investissements ne s'est pas concrétisé et, après avoir tenté en vain de récupérer leur argent, ils ont intenté une action en justice contre Amissih.

L'accusé Jonnahs Amissih a fait valoir que les versements étaient des contributions volontaires à un fonds destiné à aider les membres de la communauté.

Il a également déclaré que le système s'est retrouvé à court d'argent en décembre 2020 parce qu'il n'y avait pas assez de membres qui continuaient à rester après un paiement, et qu'ils n'apportaient pas assez de nouveaux membres non plus pour compléter le capital de départ nécessaire au fonctionnement du système" détaille le juge Paul Demong.

Personne n'a demandé de justificatifs pour ses placements, a noté M. Demong. Il a également estimé que le fait que les plaignants n'aient pas mené une enquête plus approfondie sur ce qui leur était proposé montre qu'ils ont été négligents en ne faisant pas preuve d'un minimum de prudence avant d'effectuer leurs investissements.

Cependant, il a également écrit que Jonnahs Amissih était conscient que les plaignants ne pouvaient pas avoir un retour sur leurs investissements dans une période d'une ou deux semaines.

Selon le tribunal, M. Amissih a utilisé son autorité en tant que pasteur d'une église qu'il a fondée pour attirer des investisseurs potentiels dans la supercherie.

Le juge se dit convaincu que Jonnahs Amissih savait que la participation à un système pyramidal garantissait, entre autres, une ristourne pour lui ou son église de 10 % du produit de certains des cadeaux qui ont été donnés.

Dans sa décision, le juge Paul Demong a accordé à Emmanuel Amadi un total de 9257,25 dollars, à Nelly Amadi un total de 993,75 dollars et à Opara 2097,92 dollars.

Avec les informations de Pratyush Dayal