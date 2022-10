Une piscine de l’Expo bientôt 50% plus petite ?

La piscine est en piteux état, les bris s'accumulent, et ce depuis des années. Le lieu est sous respirateur artificiel , rapporte le conseiller du district de Châteaudun, Luc Tremblay.

Selon lui, la détérioration est tellement avancée qu’il est loin d’être garanti que les citoyens pourront aller s’y rafraîchir un été de plus. Cette année, ç’a tout pris pour qu’on l’ouvre , souligne celui qui est aussi président du comité responsable des loisirs.

Raptisser la piscine n’est pas ce que souhaitait la Ville au départ, mais le projet de réfection initial évalué à 15 M$ était trop onéreux pour pouvoir bénéficier du programme gouvernemental. Avec l'inflation, les coûts des travaux auraient pu atteindre 20, peut-être même 30 M$, avance le conseiller.

Le conseiller municipal du district de Châteaudun, Luc Tremblay Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

Le nouveau projet, plus petit et moins cher, pourrait permettre d’accéder à ce programme puisqu’il devrait coûter entre 5 et 10 M$. Si on veut avoir une chance d’avoir une subvention, il faut diminuer l’ampleur du projet.

M. Tremblay se veut rassurant, la piscine de l'Expo n'est jamais occupée à pleine capacité . Même si on la rapetisse, on va quand même réussir à recevoir les gens qui y vont généralement.

Il indique aussi que ce qui sera proposé aux citoyens est un véritable milieu de vie . Sur place, trois bassins auxquels s'ajouteront des espaces gazonnés et ludiques pour les enfants.

« Les gens recherchent aujourd’hui un peu plus que juste une piscine » — Une citation de Luc Tremblay, conseiller du district de Châteaudun

L'offre de piscines devrait également s’améliorer d’ici quelques années à Trois-Rivières. Il cite en exemple les projets au Cégep de Trois-Rivières et sur le terrain de l’ancien aréna Jean-Guy Talbot.

Une diminution des services

La possible réduction de la piscine de l’Expo déçoit profondément le citoyen Adis Simidzija. M. Simidzija s'est levé publiquement l’été dernier pour dénoncer les fermetures de la piscine durant le Grand Prix.

Le militant pour l’accès aux piscines pense que les citoyens sont placés devant le fait accompli en raison de l’inaction de la Ville. Selon lui, l'argumentaire comme quoi la piscine n’atteint jamais sa capacité maximale ne tient pas la route.

Il est convaincu que la Ville n’a pas fait suffisamment la promotion de la piscine en plus de négliger son entretien au fil des années, ce qui a eu un effet négatif sur l’achalandage.

Considérant les chaleurs de plus en plus extrêmes durant l’été, et de plus en plus nombreuses, on se demande où vont aller les gens pour se rafraîchir.

Pour lui, la situation est d’autant plus inquiétante que la Ville évalue la possibilité de fermer définitivement cinq piscines publiques.

Il dénonce aussi le peu d’importance accordée à l’aspect patrimonial de l’une des plus grandes piscines à ciel ouvert au Canada. On ne pense même pas à la préserver dans son entièreté , se désole-t-il.

Appelé à commenter le dossier, le maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche, a refusé la demande d'entrevue de Radio-Canada. Son attaché politique rétorquant que rien n'est encore confirmé puisque le conseil n'a pas encore voté à ce sujet.

Avec les informations de Raphaël Brouillette