Suspension des services de la Société de l’autisme : le quotidien de parents chamboulé

En plus de l’interruption des services à domicile, le centre de jour, situé à Rouyn-Noranda, fermera également ses portes.

Cette situation s’apprête à chambouler le quotidien d’une dizaine de familles dont l’un des membres bénéficie des services de l’organisme.

C’est le cas d’Annie Bouthillette, dont le fils Félix, 24 ans, fréquente le centre de jour.

« Ç'a été un choc. Je n’avais pas vu ça venir et je ne m’en doutais pas du tout. C’est de l'incompréhension. Depuis que Félix profite de ces services, j’ai toujours été consciente que c’était une chance d’avoir ça et je l’appréciais, mais ça demeure un choc. » — Une citation de Annie Bouthillette

Annie Bouthillette en compagnie de son fils, Félix, 24 ans. Photo : Gracieuseté

Mme Bouthillette affirme vivre plusieurs émotions en même temps, et se demande comment se passeront les prochaines semaines à la maison, avec son fils.

Félix a toujours besoin de la présence d’un adulte, c’est certain. Il ne peut pas rester seul, il a besoin d’un adulte à proximité, il demande tout le temps l’attention d’un adulte. Comme parent, quand t’es tout seul avec lui, c’est très demandant , indique-t-elle.

Un emploi grâce au centre de jour

Grâce aux services offerts par le centre de jour, Mme Bouthillette a pu occuper un emploi pour la première fois depuis la naissance de son fils.

Quand mon fils allait là, je pouvais me permettre pour la première fois de travailler. Il a 24 ans et je n’avais jamais travaillé parce que ce n’était pas possible, même lorsqu’il était à l’école, parce que ça demandait mon implication régulièrement , explique-t-elle.

« M’occuper de mon fils, ça demeure la priorité dans ma vie, mais ça me fait du bien de pouvoir aller m’accomplir ailleurs que dans ma maison. » — Une citation de Annie Bouthillette

Le fils d’Annie Bouthillette est autiste, mais vit également avec un trouble d’anxiété généralisé et de la bipolarité. La maman soutient que les services qu'il reçoit au centre de jour le rendent heureux et lui permettent de s'épanouir.

« Félix, on le prépare le matin et il est content d’y aller. Jamais il nous dit qu’il ne veut pas y aller, il est de bonne humeur. Avec les commentaires du personnel, je sais que Félix a des belles journées, il fait rire les intervenants. Ça lui prend ça comme structure. Il y a eu des bouts dans sa vie où il était trop anxieux pour sortir de la maison. C’est aussi une inquiétude que j’ai, qu’en devant le garder à la maison de façon régulière et en ne retournant pas au centre de jour d’ici quelques semaines, c’est une inquiétude que j’ai qu’il retombe un peu dans ce pattern-là », craint-elle.

Un employeur conciliant

Bien qu’elle devra rester à la maison plus régulièrement au cours des prochaines semaines afin de s’occuper de Félix, Annie Bouthillette peut compter sur le soutien de son employeur, qui a déjà montré beaucoup d’ouverture.

« Elles (ses supérieures) ont été les premières personnes à qui j’en ai parlé quand je l’ai su. Et tout de suite, elles m’ont dit: ''Écoute, on va s’organiser, si tu veux prendre un break, on prend un break, mais sinon, si tu veux continuer, on va jouer dans l’horaire pour que tu puisses le faire.'' Je suis très consciente que c’est une chance que j’ai et ce n’est certainement pas tous les employeurs qui veulent et qui peuvent se le permettre », mentionne-t-elle.

Afin de mettre toutes les chances de son côté, Mme Bouthillette a pris la décision de s'impliquer au sein du conseil d'administration de l'organisme. Elle demeure optimiste de voir émerger des solutions pour une reprise hâtive des services.