Transmission de la COVID-19 dans les écoles : la Dre Bonnie Henry pointée du doigt

La médecin hygiéniste en chef de la Colombie-Britannique a-t-elle induit la population en erreur au sujet de la transmission de la COVID-19 dans les écoles? C’est ce qu’allègue la cheffe du Parti vert de la Colombie-Britannique à la lumière d’une enquête journalistique dévoilant des échanges de courriel entre la Dre Bonnie Henry et son équipe.

L’enquête conjointe de Burnaby Beacon et de Capital Daily, publiée lundi, a rapidement fait réagir à Victoria.

Des courriels reçus par le biais de la Loi d’accès à l’information laissaient entendre que la Dre Henry était au courant de hausses de cas importantes dans les écoles, au moment même où, en public, elle minimisait la situation.

Un de ces courriels, envoyé en décembre 2020 avant un point de presse, semble indiquer que la Dre Henry demandait aux responsables de la santé publique des données confirmant un faible taux de transmission dans les écoles.

Pourriez-vous, s'il vous plaît, me donner quelques-unes des statistiques de vos évaluations scolaires pour la conférence de presse d'aujourd'hui , peut-on y lire. Nous devons être en mesure de fournir des données qui soutiennent ce que nous continuons à dire, soit que le taux de transmission dans les écoles est faible.

Plus tard dans la journée, la Dre Henry déclarait publiquement : Les données nous montrent que les écoles ne sont pas un lieu où la transmission est importante.

Des données pour confirmer le message?

La cheffe du Parti vert de la province, Sonia Furstenau, interprète ces messages comme une tentative de la médecin hygiéniste en chef de la province d’obtenir des données qui confirment le message qu’elle voulait transmettre.

Elle a ensuite répété au public que la transmission dans les écoles était faible, niant la réalité que les enseignants et les parents continuaient de vivre dans leur vie réelle , a déclaré Sonia Furstenau lors de la période des questions mardi.

Devant la Chambre, le ministre de la Santé, Adrian Dix, a dénoncé l’interprétation faite des courriels, soulignant que les échanges avaient lieu alors qu’une hausse de cas était attribuable à la relâche scolaire.

En entrevue à CBC , mercredi matin, le ministre a réitéré sa confiance envers la médecin hygiéniste en chef. Je pense que ce sont des courriels raisonnables , a-t-il dit.

Un bilan critiqué

Les révélations de Capital Daily et de Burnaby Beacon s’ajoutent à une étude récente, non révisée par les pairs, et publiée en septembre dernier sur le site medRxiv  (Nouvelle fenêtre) .

L’étude, dont la Dre Henry est une des co-auteurs, indique qu’au moins 70 à 80 % des enfants du Grand Vancouver et de la vallée du Fraser ont été infectés, un pourcentage plus important que dans la population générale. Les auteurs concluent aussi que les taux d’infection avaient été sous-estimés de 92 fois entre mars 2020 et août 2022.

En sélectionnant des données qui appuyaient le message qu'elle voulait envoyer au public, la Dre Henry a trahi la confiance des Britanno-Colombiens et ne peut plus être considérée comme un leader crédible , a déclaré la Dre Lyne Filiatrault, membre de Protect Our Province BC, dans un communiqué.

C'est extrêmement grave parce que cela montre qu'ils ont pris des décisions et établi un message communiqué au public, non pas en fonction de la situation réelle, mais en fonction d'une idéologie , croit aussi Damien Contandriopoulos, professeur à l’école de sciences infirmières de l’Université de Victoria.

Ces courriels, dit-il, s'inscrivent dans un contexte plus large. On a systématiquement minimisé le nombre d'infections, le nombre d'hospitalisations, même le nombre de morts , ajoute-t-il, n’hésitant pas à qualifier la Dre Henry de cancre en ce qui a trait à la prévention de la [COVID-19] .

COVID-19: Une enquête met à mal la gestion de Bonnie Henry

Un contexte important

Toutefois, d’autres croient que la Dre Bonnie Henry, comme la plupart des décideurs à travers le monde, a fait au mieux face à une situation en constante évolution.

La Dre Henry a toujours fourni ce qu'elle considérait comme les meilleurs conseils , a rappelé Adrian Di, mercredi. Est-ce que cela signifie qu'elle a eu raison chaque fois? Bien sûr que non. Il s'agit d'une pandémie en évolution qui a donné du fil à retordre aux médecins hygiénistes partout dans le monde.

Roxane Borgès Da Silva, professeure de santé publique à l’Université de Montréal, est du même avis. Dans un contexte de crise, tous les directeurs de santé publique ont dû prendre des décisions avec des données incomplètes sur des informations incomplètes et faire un pari , rappelle-t-elle.

Ils ont fait ce pari en tenant compte de tous les éléments, dont la protection de la santé, mais aussi la protection de l’économie et la protection des enfants, notamment les familles les plus vulnérables qui sont toujours les plus impactées quand on ferme les écoles.

Avec des informations de Catherine Dib