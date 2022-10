Faro rend hommage aux victimes de la fusillade un an plus tard

Il y a un an, la petite communauté tranquille de Faro au Yukon s’est soudainement retrouvée au coeur de la terreur quand un homme a tiré des coups de feu qui ont fait deux morts et un blessé .

Mercredi, la communauté a tenu une manifestation silencieuse pour rendre hommage aux victimes, Saengduean Honchaiyaphum, 42 ans, et Patrick McCracken, 73 ans.

Le blessé n’a jamais été publiquement identifié.

Saengduean Honchaiyaphum, 42 ans, et Patrick McCracken, 73 ans, sont morts à Faro, au Yukon, lors d'une fusillade en octobre 2021. Photo : Facebook/Brandy Gulle

L’accusé, Ralph Shaw, était l’ancien conjoint de Saengduean Honchaiyaphum. Il a été arrêté peu de temps après la fusillade et attend toujours son procès pour meurtre et tentative de meurtre.

C’est une semaine très difficile pour moi, ma famille et beaucoup de gens, admet Kara Went, une grande amie de la victime, les larmes aux yeux. Juste beaucoup de tristesse, mon amie me manque. C’est difficile.

Kara Went se remémore avec beaucoup de douleur la mort tragique de sa grande amie, Saengduean Honchaiyaphum. Photo : Radio-Canada / Paul Tukker

Faro compte moins de 500 habitants, si bien que la fusillade a touché pratiquement tout le monde de près ou de loin. Certains résidents sont toujours profondément bouleversés et doivent composer avec des traumatismes, particulièrement ceux qui ont été témoins de violence ou ont eu à intervenir cette journée-là.

Le maire, Jack Bowers, était un ami de longue date de l’autre victime, Patrick McCracken, qui avait été conseiller municipal et contremaître pour la Ville pendant de nombreuses années.

Le maire de Faro, Jack Bowers, espère que sa communauté ne sera pas connue que pour la tragédie du 26 octobre 2021. Photo : Radio-Canada / Paul Tukker

Il me manque. Je m’ennuie de nos conversations et de sa sagesse , affirme le maire. Il ajoute que la douleur est toujours bien présente pour plusieurs et que certains n’arrivent toujours pas à parler de ce qui s’est passé ou participer à quelconque commémoration.

Certains auront besoin de se laisser aller et se rassembler pour partager quelques larmes est probablement sain et nécessaire , explique le maire. Pour d’autres, les choses sont trop encore trop difficiles et ils ne seront pas capables de se présenter. Nous respectons cela tout en tentant de répondre au besoin que nous sentons de la communauté.

Des résidents de Faro se sont rassemblés, mercredi, autour d'un feu pour rendre hommage aux victimes de la fusillade. Photo : Radio-Canada / Paul Tukker

Mercredi après-midi était prévu un feu sacré au lieu de rassemblement près de l’école et dans la soirée, un repas-partage sera tenu au centre récréatif.

Il y a un processus de guérison, et je crois que nous le vivons actuellement , conclut le maire.

Tâcher de voir le bien

Kara Went et sa famille étaient impliqués de près dans la communauté en tant que bénévoles pour des activités ou des groupes communautaires. Mais après la fusillade, la femme admet que des choses ont changé.

« Au cours de la dernière année, j’ai l'impression que notre famille s’est fermée sur elle-même [...] pour se concentrer sur notre guérison. Obtenir du soutien psychologique et juste tâcher de voir le bien. » — Une citation de Kara Went. amie de la victime

Dans les semaines qui ont suivi la tragédie, Kara Went a milité pour obtenir plus de services en santé mentale et en soutien psychologique pour sa communauté. Elle croit que ses efforts ont porté fruit puisqu’un conseiller psychologique se rend plus fréquemment à Faro. Cette semaine, le gouvernement territorial a également dépêché des conseillers additionnels en santé mentale et en services aux victimes.

Je ne peux pas juger du reste de la communauté. Je sais que ma famille souffre toujours , mais grâce au soutien psychologique, nous faisons du progrès et j'espère que d’autres familles en font aussi, dit-elle.

Kara Went affirme qu’il y a une nouvelle énergie à Faro. La communauté s’est encore agrandie et de jeunes familles s’y établissent. Il y a de plus en plus d’activités à l’école et au centre récréatif.

Ça nous rappelle que nous sommes une communauté et qu’une seule personne ne peut pas nous la détruire, nous l’enlever, dit-elle.

Jack Bowers veut s’assurer que Faro n'est pas définie par la tragédie bien qu’il admette que ce qui s’est passé il y a un an va laisser des traces pendant un bon moment .

« Il y a tellement de bon à Faro… nous ne voulons pas que Faro ne soit connu que par cet événement. Souvenez-vous de nous pour toutes ces belles choses dont nous sommes tous si fiers. » — Une citation de Jack Bowers, maire de Faro

Traduction d'un texte de Paul Tukker