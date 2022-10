Des reculs aux droits des travailleurs redoutés au Nouveau-Brunswick

Le gouvernement de Blaine Higgs a dit vouloir clarifier la loi en ce qui concerne la grève, le lock-out et la désignation de travailleurs essentiels dans le milieu de l'éducation.

Dans le discours du Trône, il affirme que des changements sont nécessaires pour assurer la continuité de l'apprentissage des élèves et pour garantir une période de préavis suffisante, en cas de fermeture par exemple.

Le président de la Fédération des travailleurs du Nouveau-Brunswick, Daniel Légère, en entrevue au Téléjournal Acadie. Photo : Radio-Canada

Cela n'augurent rien de bon pour le président de la Fédération des travailleurs du Nouveau-Brunswick, Daniel Légère.

« Il veut enlever des droits constitutionnels aux travailleurs, qui est le droit de grève. La grève est une partie importante des négociations libres, et si on enlève ce droit, tout le pouvoir tombe dans les mains des employeurs. » — Une citation de Daniel Légère, président de la Fédération des travailleurs du N.-B.

Au Nouveau-Brunswick, les enseignants sont sans contrat de travail depuis plus d'un an et demi et devront bientôt négocier un nouveau contrat de travail.

Ça envoie un message que le gouvernement veut "my way or the high way". Enlever le droit de grève met tout le pouvoir dans les mains de l’employeur, ou dans ce cas-ci le gouvernement , explique-t-il. C’est le seul outil qu’a les travailleurs pour faire avancer les choses à la table des négociations.

Pour l’instant, le projet de revoir la Loi relative aux relations de travail dans les services publics demeure une intention du gouvernement provincial. Avant de faire des modifications, le tout doit être approuvé à l’Assemblée législative.