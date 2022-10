Le Comité de demandes de démolition (CDD) de Gatineau a refusé, mardi, la demande de démolition de la maison.

Ce dernier envisageait de détruire la maison à caractère patrimonial afin de construire, à la place, un immeuble de 10 étages comprenant 159 logements.

C’est avec étonnement qu’on reçoit cette décision-là , affirme le vice-président de Construction LaVérendrye, Antoine Bellerive, au micro de l’émission Sur le vif. On souhaite que ce projet parte de l’avant à cause de la pénurie de logements et de la maison qui est dangereuse pour les résidents et les passants , poursuit-il.

À écouter : Sur le vif | Sursis pour la maison allumette à Gatineau

Un étonnement d’autant plus grand, dit-il, qu’après avoir acquis la maison en novembre 2020, l’entreprise avait soumis un rapport qui démontre que l’édifice n’est pas récupérable.

Déterminé à faire valoir ses droits, le promoteur compte faire appel de la décision du CDD afin que le projet soit connu pour les bonnes raisons, indique-t-il.

« On a déjà commencé les discussions avec les différents représentants de la municipalité. On souhaite faire valoir certains points qui, selon nous, sont passés sous le radar. » — Une citation de Antoine Bellerive, vice-président de Construction LaVérendrye.