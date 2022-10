De futurs policiers en renfort pour l’Halloween à Saguenay et à Alma

Lancée il y a 10 ans à Alma, cette initiative sera réitérée pour la deuxième fois à Saguenay cette année.

Mercredi, les étudiants en techniques policières du Collège d'Alma ont reçu la visite de deux policiers pour finir de préparer cette patrouille spéciale.

Ce qu'on vous demande, c'est de ne pas vous compromettre, de ne pas vous mettre en danger , leur a lancé Luc Tardif, porte-parole du Service de police de Saguenay (SPS), lors de la rencontre qui a eu lieu sur le terrain synthétique des Jeannois.

Effectifs augmentés

La police augmente toujours ses effectifs le soir de l'Halloween, mais les étudiants ne seront pas de trop.

Bien évidemment, c'est une plus-value. C'est des yeux, des oreilles de plus, puis ils sont là justement pour que les jeunes puissent bénéficier de cette soirée-là de façon sécuritaire , a expliqué Stéphane Simard, coordonnateur des relations avec la communauté à la SQ .

Les étudiants participent à cette activité sur une base volontaire. Toutefois, les trois organisateurs, qui étaient tous de la partie l'an dernier, affirment que l'essayer, c'est l'adopter. D'ailleurs, ils sont 150 à s'être portés volontaires cette année.

C'est la première fois qu'on a autant d'étudiants impliqués, que ce soit à Saguenay ou à Alma, donc on est super contents de ça , s’est réjouie Sabrina Simard, étudiante en techniques policières au Collège d'Alma et coorganisatrice de cette activité.

Ces brassards réfléchissants seront remis aux jeunes le soir de l'Halloween par les étudiants en techniques policières du Collège d'Alma. Photo : Radio-Canada

Évidemment, les étudiants n'ont pas encore le droit de faire de vraies interventions. Leur rôle consiste donc à soutenir les policiers sur le terrain.

D'abord et avant tout, notre but, ça va être d'assurer la sécurité des jeunes. On va leur remettre des brassards fluorescents pour être sûrs qu'ils soient bien visibles dans la rue pour qu’il n’arrive pas un quelconque accident. Ensuite, la partie plus plaisante encore, on va leur donner des petits bonbons pour les gâter , a-t-elle poursuivi.

Un aperçu

L’activité a également pour but de donner un premier aperçu du travail sur le terrain aux étudiants.

C'est un peu plus une approche communautaire. On est avec les jeunes beaucoup. On leur parle. Ils nous posent des questions. C'est vraiment intéressant. Autant c'est intéressant pour eux, c'est intéressant pour nous aussi. On en apprend plus sur la population qu'on veut protéger aussi, donc c'est vraiment agréable , a de son côté déclaré Jordan Lapointe, étudiant en techniques policières au Collège d'Alma et également coorganisateur de cette activité.

Pour cette soirée spéciale, les policiers s’assurent notamment de faire respecter le Code de la sécurité routière.

Les problèmes qu'on rencontre le plus souvent, c'est au niveau de la circulation. Dans les quartiers les plus achalandés, souvent, les parents essaient de faire ça le plus rapidement possible. Ils ne se stationnent pas toujours au bon endroit , a indiqué Luc Tardif.

D’après un reportage de Mireille Chayer