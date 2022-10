Meurtre à Point Grondine : Kerry Burke est condamné à la prison à vie

La victime a été retrouvée sans vie sur un sentier de Point Grondine, près de la route 637, en octobre 2020.

Quelques semaines plus tard, les forces de l’ordre ont procédé à l’arrestation et la mise en accusation de Kerry Burke et Melissa Sheridan, le frère et de l’ex-femme de Brant Burke.

Kerry Burke a plaidé coupable en mai dernier, en admettant avoir tué son frère de deux coups de carabine dans le dos à Point Grondine, après une partie de chasse.

Après l’avoir interrogé, la Couronne a décidé d'abandonner l'accusation qui pesait contre Melissa Sheridan.

Point Grondine est un parc de loisirs géré par la communauté de Wiikwemkoong dans le Nord-Est ontarien. Photo : L'organisme de tourisme à but non lucratif NeONT

La Couronne et la défense ont présenté mercredi leurs arguments finaux sur la peine à imposer à Kerry Burke. Dans le cadre de ce processus, des membres de la famille de Brant Burke ont livré leur déclaration d’impact des victimes.

Melanie Burke, fille de Brant Burke, a expliqué au juge que la mort de son père a complètement détruit les dynamiques familiales. C’est impossible de décrire le fardeau émotif qu’on doit porter maintenant que notre père n’est plus parmi nous.

Un autre enfant de Brant Burke, âgé de 12 ans, a témoigné de l’anxiété qu’il ressent depuis que son oncle a tué son père. J’ai dû m’absenter de l’école et suivre une thérapie, et j’ai encore de la difficulté à me concentrer , raconte-t-il.

Pour sa part, Lucie Burke explique qu’elle ne comprend toujours pas ce qui a poussé Kerry Burke à tuer leur frère. Nos vies ont changé pour toujours. Notre mère rencontre des conseillers formés en gestion de crise, mais ça n’aide pas. Elle a perdu ses deux fils.

Après les déclarations d’impact des victimes, Kerry Burke a pris parole. Mon incarcération m’a amené à réfléchir longuement. Je veux devenir une meilleure personne. Je suis profondément désolé , a-t-il commenté devant la Cour.

Puisque Kerry Burke est membre de la Première Nation de Wiikwemkoong, un rapport Gladue a été présenté au juge.

Ce document explique que Kerry Burke n’avait pas d’antécédents de violence, mais qu’il avait commencé à consommer de l'alcool après une série d’incidents avant l’automne 2020.

Coupable de meurtre au deuxième degré, Kerry Burke ne sera pas admissible à une libération conditionnelle avant le 24 novembre 2035.