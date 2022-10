Pointe-Lebel a trouvé une nouvelle source d’eau potable pour le parc Murray

C'est un sourcier, c'est-à-dire une personne qui localise les points d'eau souterrains, qui a trouvé une source dans la nappe phréatique tout près des maisons mobiles.

Les tests préliminaires laissent croire qu’il y a assez d’eau pour l'exploiter et que l'eau est de bonne qualité.

Une nouvelle technique permettrait d'acheminer l'eau vers les maisons mobiles d’ici la fin de l’année, selon la Municipalité.

Le directeur général de Pointe-Lebel, Xavier-Émile Kauffman, soutient que ce serait la deuxième municipalité au Québec à utiliser ce système.

Le directeur général de la Municipalité de Pointe-Lebel, Xavier-Émile Kauffmann (archives) Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

Au lieu de piquer l’endroit de la source par le haut, en fait, on creuse un peu plus bas. Et on pique horizontalement avec plusieurs ramifications , explique le directeur général.

D'autres tests pour déterminer si la quantité d’eau est suffisante vont être effectués dans les prochaines semaines.

« D’ici la fin de l’année, oui, les citoyens auront de l’eau claire et en suffisance. C’est d’abord super que les citoyens puissent avoir de l’eau, c’était vraiment une grosse préoccupation pour moi. Enfin, on a quelque chose qui arrive. » — Une citation de Xavier-Émile Kauffman, directeur général de la Municipalité de Pointe-Lebel

En effet, même si elle répond aux normes de Santé Canada, l’eau est présentement jaunâtre et il y a des interruptions fréquentes avec le système de filtration actuel.

Un système de filtration de l'eau est en place au parc de maisons mobiles Murray, mais des résidents disent ne pas en consommer du tout. Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

Des résidents rencontrés par Radio-Canada mercredi après-midi disent ne pas du tout consommer cette eau.

La Municipalité évalue que le coût de cette future solution se situerait entre 300 000 $ et 400 000 $.

Elle compte faire des demandes de subventions prochainement auprès du gouvernement provincial pour couvrir une bonne partie de ces coûts.

Nouveau service de buanderie depuis vendredi

La Municipalité de Pointe-Lebel dit avoir reçu des plaintes de plusieurs résidents qui déplorent que l'eau actuellement acheminée vers les maisons endommage les vêtements.

Une laveuse et une sécheuse ont été mises à la disposition des citoyens de Pointe-Lebel. Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

Depuis vendredi, une laveuse et une sécheuse sont mises à la disposition des citoyens gratuitement.

Flavius Gagné est résident de Pointe-Lebel depuis 25 ans. Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

« Ici, on ne pouvait pas laver [de vêtements pâles]. Si tu lavais ton blanc, il sortait de toutes sortes de couleurs. J’avais des gilets blancs, j’ai arrêté d’en acheter. Ça change de couleur pas mal. » — Une citation de Flavius Gagné, résident du parc Murray depuis 25 ans

Rémi Tremblay habite au parc de maisons mobiles Murray depuis six ans. Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

Le résident Rémi Tremblay, qui habite au parc Murray depuis six ans, semble avoir peu d’espoir d’avoir de l’eau potable de qualité chez lui.

On va souhaiter avoir de quoi, mais on était censés avoir l’eau de la Ville , explique-t-il. Alors si ce sont des puits qu’ils ont creusés, ce n’est pas nécessairement l’eau de la Ville qu’on va avoir.

Le parc Langlois

Le parc Langlois à Pointe-Lebel, qui compte environ 200 maisons mobiles, a lui aussi un problème d’approvisionnement en eau.

« Je pense que le robinet pourra couler d'ici la fin de l’année 2025. » — Une citation de Xavier-Émile Kauffman, directeur général de la Municipalité de Pointe-Lebel

Les résidents du secteur devraient avoir de l’eau en quantité suffisante lorsque le projet de raccordement avec la Ville de Baie-Comeau sera finalisé à la fin de l’année 2025.

Une première pelletée de terre était prévue en 2023, mais le projet accuse des retards en raison de délais dans le lotissement.

Xavier-Émile Kauffman dit qu’une étape de plus sera enclenchée lors de la prochaine séance du conseil municipal, jeudi soir.

Une résolution devrait être adoptée afin d'entamer le processus des plans et devis pour ensuite lancer l’appel d’offres.

Avec les informations de Camille Lacroix