La police de Gatineau abat un chien lors d’une perquisition

Le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) assistait le Service du contrôle animalier à récupérer le chien en question, car celui-ci faisait l’objet d’un mandat de perquisition.

Plusieurs plaintes pour cinq morsures, dont deux sur des policiers avaient été déposées en lien avec ce même chien, indique le SPVG dans une déclaration écrite à Radio-Canada.

Lors de l’intervention, le chien a été abattu par un coup de feu en raison de son comportement agressif et de la dangerosité pour les personnes présentes , peut-on y lire.

Initialement, la SPCA de l’Outaouais devait recevoir le canidé au terme de l’intervention, en attendant la suite des procédures .

Cependant, le corps policier gatinois mentionne dans sa déclaration qu’ une lettre a été remise lors de la perquisition indiquant que la Ville demandait l’euthanasie du chien ainsi qu’une copie du mandat .

Une ordonnance avait été émise en juin dernier à la suite de l’évaluation du chien à la suite de deux incidents, incluant la morsure d’un policier .

Selon le SPVG , l’ordonnance obligeait la personne propriétaire du chien à contenir celui-ci dans un bâtiment ou un enclos fermé à clé ; à inscrire l’animal dans un cours de dressage et qu’il réussisse ce dernier; à le faire vacciner; ainsi qu’à maintenir le chien au moyen d’une muselière-panier et d’une laisse d’au plus 1,25 mètre lorsqu’il est hors de son enclos .

Trois événements additionnels, dont une autre attaque sur un policier, se sont produits à la suite de l’ordonnance. Le SPVG indique que ceux-ci les ont motivés à aller de l’avant avec l’application du mandat de saisie.

