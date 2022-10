Le magazine La Quête passe au paiement électronique

Les passants du centre-ville de Québec qui ont perdu l’habitude de traîner de la monnaie dans leurs poches n’auront plus à faire un détour vers le guichet automatique le plus près pour se procurer la dernière édition du magazine de rue La Quête. Les camelots du journal mensuel acceptent désormais les paiements par code QR.

L'équipe derrière le magazine à vocation de réinsertion sociale a procédé mercredi au lancement de cette nouvelle solution de paiement complémentaire aux transactions en espèces.

L’application électronique devrait permettre aux personnes en situation d’itinérance ou à risque de l’être qui assurent la distribution de La Quête d’augmenter leurs ventes et, par le fait même, leurs revenus.

Grande journée

Aujourd'hui, c'est vraiment une grande journée pour les camelots parce que dorénavant, les gens qui répondaient habituellement aux camelots : "désolé, j'ai pas d'argent", bien, maintenant, vont pouvoir acheter le magazine avec une solution toute simple , se réjouit la coordonnatrice du magazine de rue, Francine Chatigny.

La coordonnatrice Francine Chatigny (à gauche) et la camelot Martine Blais (à droite) saluent le lancement du nouveau mode de paiement. Photo : Radio-Canada

Les camelots transportent avec eux une pièce d’identité à leur nom sur laquelle est imprimé un code QR . À l'aide de leur téléphone portable, les acheteurs scannent le code pour faire apparaître l’interface de l’application de paiement.

Une photo du camelot accompagnée de ses noms et prénoms s’affiche alors. L’acheteur n’a qu’à entrer ses coordonnées bancaires et à indiquer le montant du paiement.

Une fois la transaction complétée, un signal sonore est émis et un message de confirmation disant Payé s’affiche sur le téléphone pour indiquer au camelot que le paiement a bel et bien fonctionné.

Bien accueilli

Martine Blais a été la première camelot du magazine de rue à tester la nouvelle application de paiement. Elle raconte que l’initiative a été bien accueillie par la clientèle.

Il y en a un qui m'a dit : "enfin, vous l'avez, votre code QR ." [...] Beaucoup de gens étaient très contents de pouvoir l'acheter avec leur cellulaire. Ça a été vraiment bien reçu , confie Mme Blais.

Martine Blais a été la première camelot de La Quête à mettre à l'essai la nouvelle application. Photo : Radio-Canada

Sa consœur Cécile Bellemare a pu écouler facilement une partie de ses magazines à l’aide de l’application.

Je suis rendue, je pense, à 20 piastres avec le QR depuis ce matin. C'est génial , s’enthousiasme Mme Bellemare.

Sécuritaire

Francine Chatigny assure que le nouveau mode de paiement est sécuritaire. La Quête utilise une application développée par la firme Kumojin et fonctionnant avec la plateforme de paiement Stripe.

Stripe, c’est une compagnie internationale reconnue dans le domaine. Ils ont de multiples fonctions pour ce qui est de la sécurité des données. Donc, il n'y a pas plus de souci à payer là, dans la rue, que de payer dans toutes les institutions qui, maintenant, utilisent le code QR . C'est la même fonctionnalité , précise la coordonnatrice.

Cécile Bellemare n’a pas mis beaucoup de temps à écouler ses premiers exemplaires de La Quête à l’aide de la nouvelle application. Photo : Radio-Canada

Le magazine La Quête aide les personnes en difficulté à améliorer leur quotidien et à reprendre un certain pouvoir sur leur vie. Les camelots paient chaque exemplaire 2 $ et le revendent 4 $.

Pour tenir compte des frais de crédit, ils chargent les clients qui paient par code QR des frais de 30 cents par copie, pour un total de 4,30 $.

Les paiements en espèces continuent d'être acceptés.